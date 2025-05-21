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İnsanlık buna hazır değil: Dünyanın ilk Güneş fırtınası tatbikatı

İnsanlık buna hazır değil: Dünyanın ilk Güneş fırtınası tatbikatı

15:2021/05/2025, среда
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Uzay hava durumu uzmanları, Güneş olaylarını simüle eden çeşitli varsayımsal senaryolar üzerinde çalıştı.
Uzay hava durumu uzmanları, Güneş olaylarını simüle eden çeşitli varsayımsal senaryolar üzerinde çalıştı.

Güneş fırtınasına hazırlık için ilk tatbikat gerçekleştirildi. Bu tatbikat, insanların uzay kaynaklı bir acil duruma hazır olmadığını ortaya koydu.

Dünyanın ilk güneş fırtınası tatbikatı gerçekleştirildi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından gerçekleştirilen tatbikat, türünün ilk örneği oldu.


Gerçekleştiren acil durum tatbikatı, insanlığın şiddetli güneş fırtınalarının oluşturduğu tehditle başa çıkmaya hazır olmadığını ortaya koydu.


Güneş fırtınaları, Güneş'ten yayılan yüklü parçacıkların bir akışıdır ve elektrik kesintilerine, uydu arızalarına ve uzaydaki astronotların radyasyona maruz kalmasına neden olabilir.


AVRUPA ÜLKELERİNİ VURAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Son dönemde çeşitli Avrupa ülkelerinin karşılaştığı ani elektrik ve sinyal kesintilerinin bir kaynağı da uzay kaynaklı fırtınalar olabilir. Bu tatbikat sırasında Dünya'yı yirmi yıldan uzun süredir görülen en aşırı uzay kaynaklı hava olaylarından biri vurdu.


G5 kategorisindeki Gannon fırtınası, 10 Mayıs 2024'te Dünya'ya çarparak muhteşem auroraların yanı sıra dünyanın birçok yerinde elektrik kesintilerine neden oldu ve alçak Dünya yörüngesindeki uyduları etkiledi.


VARSAYIMSAL SENARYOLAR SİMÜLE EDİLDİ

Uzay hava durumu uzmanları, Güneş olaylarını simüle eden çeşitli varsayımsal senaryolar üzerinde çalıştı.


Uyduların, astronotların ve ticari havacılık çalışanlarının yoğun radyasyona maruz kalması, demiryollarını ve boru hatlarını etkileyen elektrik kesintileri ve uydularla iletişim kurma yeteneğinin azalmasına neden olan kesintiler simüle edildi.


"DAHA İYİ KOORDİNE OLUNMALI"

Raporda, anlamlı ve anlaşılır uzay hava durumu bildirimleri üretebilmek için kurumlar arasında daha iyi koordinasyona ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.


Bilim adamları ayrıca, yaklaşan güneş fırtınaları konusunda daha erken uyarı sağlamak amacıyla daha gelişmiş uzay araçlarının Güneş'e daha yakın konumlandırılması çağrısında bulundu.

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