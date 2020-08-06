Instagram'a gelen Reels özelliği: TikTok'a Instagram'dan rakip geldi

Instagram'ın duyurduğu yeni özellik Reels, TikTok'a benzer şekilde kullanıcıların kısa videolar paylaşmasına olanak tanıyor. Instagram'ın amaçladığı ise yeni kullanıcıların uygulamayı indirmesi ve platformda geçirilen sürenin artırılması.

Instagram Reels

Instagram Reels ile insanların 15 saniyeye kadar video kaydetmesine ve popüler müziklerin yanı sıra bir dizi filtre ve efekt eklemelerine olanak tanıyor.

Reels'e nereden erişebiliyorsunuz?

Instagram Reels'i 'Keşfet' sekmesinin olduğu kısma ekledi. Instagram kullanıcıları, Reels'i kullanarak çektikleri videolarda sayısız efekt kullanabilirken arttırılmış gerçeklik de seçenekler arasında mevcut.

Ayrıca zamanlayıcı ve geri sayım gibi özellikler de bulunan Reels, kullanıcılara daha rahat bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar eğer isterse Reels aracılığıyla oluşturduğu içeriğin video hızını da değiştirebiliyor.