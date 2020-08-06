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Teknoloji Instagrama gelen Reels özelliği TikToka Instagramdan rakip geldi
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Instagram'a gelen Reels özelliği: TikTok'a Instagram'dan rakip geldi

TikTok hakkında yaşanan tartışmaları Instagram fırsata çevirdi. Reels özelliğini duyuran platform bu şekilde TikTok'un yerini almayı planlıyor. Özellik şimdiden 50'den fazla ülkede yayına geçerken hem IOS hem de Android kullancıları erişebilecek. Reels'in özellikleri arasında artırılmış gerçeklik seçeneği de mevcut.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram Reels
Instagram Reels

Instagram'ın duyurduğu yeni özellik Reels, TikTok'a benzer şekilde kullanıcıların kısa videolar paylaşmasına olanak tanıyor. Instagram'ın amaçladığı ise yeni kullanıcıların uygulamayı indirmesi ve platformda geçirilen sürenin artırılması.

Instagram Reels

Instagram Reels ile insanların 15 saniyeye kadar video kaydetmesine ve popüler müziklerin yanı sıra bir dizi filtre ve efekt eklemelerine olanak tanıyor.

Reels'e nereden erişebiliyorsunuz?

  • Instagram Reels'i 'Keşfet' sekmesinin olduğu kısma ekledi. Instagram kullanıcıları, Reels'i kullanarak çektikleri videolarda sayısız efekt kullanabilirken arttırılmış gerçeklik de seçenekler arasında mevcut.

Ayrıca zamanlayıcı ve geri sayım gibi özellikler de bulunan Reels, kullanıcılara daha rahat bir içerik oluşturma deneyimi sunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra kullanıcılar eğer isterse Reels aracılığıyla oluşturduğu içeriğin video hızını da değiştirebiliyor.

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