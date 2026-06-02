iOS 26.5.1 çıktı: En çok şikâyet edilen sorunlardan biri çözüldü

Apple, iPhone 17 ve iPhone Air modellerinde bazı kullanıcıların yaşadığı şarj sorununu gidermek için iOS 26.5.1 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, kritik seviyedeki batarya durumlarında kablolu şarjın başlamasını engelleyen hataya odaklanıyor.

iOS 26.5.1 kullanıcılarla buluştu

iOS 26.5.1, Apple tarafından iPhone kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Güncelleme, özellikle iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerinde tespit edilen bir şarj sorununu gidermeyi amaçlıyor.

Apple'ın önümüzdeki hafta düzenlemesi beklenen yıllık geliştirici konferansı olan WWDC 2026 öncesinde yayınlanan sürüm, mevcut işletim sistemindeki önemli bir hatanın düzeltilmesine odaklanıyor.

Güncelleme hangi sorunu çözüyor?

Apple'ın paylaştığı resmi sürüm notlarına göre iOS 26.5.1, batarya seviyesinin kritik düzeye düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir yazılım hatasını gideriyor.

Söz konusu hata nedeniyle:

iPhone Air modellerinde kablolu şarj başlamayabiliyordu.

iPhone 17 serisindeki bazı cihazlarda benzer şarj problemleri yaşanabiliyordu.

Sorun özellikle düşük batarya seviyelerinde ortaya çıkıyordu.

Batarya kaynaklı problemin ilk olarak nisan ayının sonlarında iPhone Air kullanıcıları tarafından rapor edildiği belirtildi.

Güncelleme nasıl yüklenir?

iPhone 17 ailesine yönelik yayınlanan iOS 26.5.1 güncellemesi, cihazların ayarlar menüsü üzerinden indirilebiliyor.

Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar şu adımları izleyebilir:

Ayarlar

Genel

Yazılım Güncelleme

Bu adımların ardından uygun cihazlarda iOS 26.5.1 sürümü indirilebiliyor.

Apple'ın iOS planlarında sırada ne var?

Apple, geçtiğimiz ay yayınladığı iOS 26.5 sürümünde RCS uçtan uca şifreli mesajlaşma desteği ile Apple Haritalar uygulamasına yönelik yeni özellikler sunmuştu.

Şirket bir yandan iOS 27 üzerinde çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan mevcut işletim sistemi olan iOS 26'yı optimize etmeye devam ediyor. Hâlihazırda iOS 26.6 sürümünün beta test süreci de devam ediyor.