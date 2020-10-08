iPhone 12'nin tanıtılacağı gün belli oldu: iPhone 12'nin özellikleri ve fiyatı ne olacak?

iPhone 12 için artık geri sayım başladı. Normalde her yılın Eylül'ünde tanıtılan Apple telefonlar bu yıl pandemi nedeniyle gecikti. Apple'ın yapmış olduğu açıklamaya göre 13 Ekim 2020 günü saat 20.00'da başlayacak olan etkinlik, 22.00'a kadar sürebilecek. Apple'ın bu etkinlik ile İphone 12 tanıtımını da yapması bekleniyor.

Apple, lansmanı 'Merhaba, Hız' şeklinde duyurdu.

iPhone 12'de bulunacak özellikler neler?

Google, Samsung, Huawei gibi birçok rakibi 5G telefonlarını piyasaya sürmesine rağmen Apple'dan henüz böyle bir hamle gelmemesi kafaları karıştırıyor.

iPhone 12'nin Apple TV+ gibi dijital hizmetleri daha iyi verebilmesi için de 5G altyapısından yararlanması bekleniyor.

TEKNOLOJİ iPhone 12'den Samsung'a özel strateji

Sızan görüntülerde yeni telefonların kılıfları görünüyor.

Bazı kullanıcıların sızdırdığı görüntülere göre yeni iPhone modellerin kılıfları görülüyor. Bu görüntülerde dikkat çeken ise telefonların boyutu ve isimleri. Çin'de üretildiği dikkat çeken bu kılıfların arasında iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Mini ismi yer alıyor.

Görsele göre ise telefon ekranının 5.4, 6.7 ve 6.1 inç boyutunda gelecek.

Arşiv

iPhone 12'lerde OLED ekran olacak

Çıkacak telefonlarla ilgili en dikkat çeken özelliklerden biri de OLED ekranların artık tüm yeni seri iPhone'larda olacağı iddiası.

Macrumours.com’da yer alan habere göre; 6.7 inç boyutundaki iPhone ve 6.1 inç boyutundaki modeller üç kameraya sahip olacakken 5.4 boyutundaki model ise iki kameralı olacak. 5.4 inç olan telefonun daha ucuz olması bekleniyor.

iPhone 12'lerin kameralarında TrueDepth teknolojisi de olacak

En büyük yeniliklerden birinin de telefonun kameralarında olması bekleniyor. TrueDepth kamera sisteminin kullanılacağı iddia edilirken bu sistem ile birlikte iPhone çekim yaptığınız yerdeki nesnelerle olan uzaklıkları ölçecek lazer sistemi kullanacak ve böylece fotoğraftaki derinlik algısı çok daha gerçekçi olacak.

REKLAM

Arşiv

iPhone 12 serisi kaç paradan satışa çıkarılacak?





Cihazların özellikleri henüz kesinlik kazanmış değil; ancak sızan bilgilere göre iPhone 12 serisinin fiyatları şöyle:

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar