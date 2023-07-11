iPhone kullanıcıları dikkat: App Store fiyatlarına da zam geliyor

Türkiye'de yapılan KDV oranlarındaki artış nedeniyle birçok hizmete zam gelmeye devam ediyor. Apple yaptığı fiyat güncellemesi ile iPhone, Macbook gibi fiziki ürünlerine bu KDV zammını yansıttı. Sırada ise App Store'daki fiyatlar var.

Donanımhaber'in haberine göre; Apple'dan geliştiricilere gönderilen bir e-postaya göre otomatik yenilenebilir abonelikler hariç olmak üzere, uygulamalar ve uygulama içi satın alımlar için fiyatlandırma Türkiye için 25 Temmuz tarihinde güncellenecek. 25 Temmuz itibariyle App Store’daki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek. Apple'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bir geliştiricinin uygulamasının veya uygulama içi satın alımının temel satış mağazası Mısır, Nijerya, Tanzanya veya Türkiye'de değilse, fiyatlar ilgili satış mağazaları için artacak. Fiyat değişikliği otomatik yenilenebilir abonelikleri kapsamıyor.