iPhone'lar için en iyi 5 pil tasarruf uygulaması

Yeni yüksek performanslı yongalar sayesinde akıllı telefonlar her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Özellikle son birkaç yıla bakıldığında tepe seviyesi modellerde yüksek depolama alanı, büyük ekran ve çift kamera gibi detaylar ön plana çıkıyor. Ancak kullanıcıların yıllardır şikayetçi olduğu düşükbatarya problemleri henüz çözülebilmiş değil. Dolayısıyla akıllı cihazlarda mevcut batarya kapasitelerinin verimli kullanılması için çözüm üretmeye çalışıyor. Elbette bu noktada da batarya performansını artıracak uygulamalar devreye giriyor.

Battery Doctor

Mobil cihazlar için bol özellikli pil monitörü içeren Battery Doctor, özellikle enerji tasarrufu konusunda da büyük fayda sağlıyor. Kullanıcıların şarj durumunu hızlı görebilmeleri ve hangi uygulamaların pil ömrünü tükettiğini anlık şekilde takip edebilmelerini sağlıyor. Üstelik yüksek ekran parlaklığı ve kablosuz bağlantı gibi detayların açılıp kapatılması da doğrudan bu uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Güç tasarruf profillerini tanımlama ve bunları otomatik olarak zamanla gibi önemli bir özellik de Battery Doctor'un en önemli detayları arasında.

Battery Doctor (App Store)

Battery Life

Aktif pil tasarrufu içermese de tahmin sistemi sayesinde pil ömrünü çok iyi analiz eden Battery Life, tahmini kuyllanım süresi; pil şarj kapasitesi, voltaj değerleri ve bataryanın sağlık durumu gibi bilgileri aktarıyor. Çalışma süresi tahminlerinin 3G, LTE, Wi-Fi, video izleme ve müzik dinleme gibi kriterlere dayandırılarak tespit edildiğini de belirtmek gerekiyor.

Battery Life (App Store)

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