Teknoloji iPhoneun satış lisansını iptal etmeye hazırlanıyor
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iPhone o ülkede yasaklanabilir!

iPhone’un satış lisansını iptal etmeye hazırlanıyor

Apple ile Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu (TRAI) arasında yaşanan gerginlik, tüm iPhone modellerinin Hindistan’da yasaklanmasına neden olabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone
iPhone

Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu (TRAI), istenmeyen kişilerden gelen çağrı ve SMS’lerin engellenmesi için geliştirdiği Do Not Disturb (DND 2.0) isimli uygulamanın Google Play’de yer alması fakat App Store’da yayınlanmaması büyük gerginliğe yol açtı.

TRAI: "iPhone lisansı ülkede iptal edilebilir"

Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu (TRAI) yaptığı açıklamada, uygulamanın 6 ay içerisinde App Store’da yer almaması durumunda iPhone satış lisansının ülkede iptal edileceğini duyurdu. TRAI’nin şartlarına göre “Do Not Disturb (DND 2.0)” isimli uygulama ülkedeki tüm akıllı telefonlarda yüklü olmak zorunda.

Uygulama App Store’da neden yayınlanmıyor?

Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu tarafından geliştirilen ve ülkedeki tüm akıllı telefonlarda yüklü olması zorunlu olan uygulama Apple’a göre kullanıcı bilgilerini topluyor ve veri güvenliğini ihlal ediliyor.

Google Play’de yüklü olan “Do Not Disturb (DND 2.0)” isimli uygulamanın istediği izinlere bakıldığında kullanıcı kimlik bilgileri, telefon rehberi, SMS görüntülüme, gelen ve giden çağrılara ulaşma gibi izinler istediği görülüyor.

TRAI ile Apple arasında yaşanan gerginliğinin sonu nereye varacağı merak konusu. Eğer Apple uygulamayı App Store'da yayınlanmasına izin vermezse çok büyük bir pazarı da kaybetmiş olacak.

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