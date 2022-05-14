Japon bilim insanları su geçirmez kağıt üretti

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bakterileri de yok eden biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerle kağıdı su geçirmez hala getirdiler. Buna Choetsu diyorlar ve bunun küresel plastik krizine bir darbe indirebileceğini düşünüyorlar.
Hakemli dergi olan Industrial & Engineering Chemistry Research dergisinde Cuma günü yayınlanan bir makalede araştırmacılar, "kağıdın zayıf yönlerini telafi edebilecek" bir silika reçine kaplama geliştirdiler. Tek kullanımlık pipetler veya çatallar gibi kağıt ürünlerini uygulanabilir alternatiflere dönüştürdüklerini anlattılar.
Tokyo Üniversitesi'nde katı hal kimyası profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Zenji Hiroi, bir e-postada "Plastik ürünler yerine kaplamalı kağıt kullanmak zararlı atıkları azaltmaya yardımcı olabilir." dedi.
- Hiroi, "Kağıt çatal bıçak takımı en basit uygulama olabilir. Sektörle işbirliği içinde bazı prototipler oluşturduk. Kağıt paket yağmurda bile güçlendirilebilir ve kullanılabilir. Yabani ot kontrolü kuşe kağıttan yapılabilir ve çevreye zarar vermeden doğada bozulabilir. Herhangi bir kağıt ürünü daha fazla uygulama seçeneği kazanacaktır." dedi.