Japon bilim insanları su geçirmez kağıt üretti

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bakterileri de yok eden biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerle kağıdı su geçirmez hala getirdiler. Buna Choetsu diyorlar ve bunun küresel plastik krizine bir darbe indirebileceğini düşünüyorlar.

Hakemli dergi olan Industrial & Engineering Chemistry Research dergisinde Cuma günü yayınlanan bir makalede araştırmacılar, "kağıdın zayıf yönlerini telafi edebilecek" bir silika reçine kaplama geliştirdiler. Tek kullanımlık pipetler veya çatallar gibi kağıt ürünlerini uygulanabilir alternatiflere dönüştürdüklerini anlattılar.

TEKNOLOJİ Suya dayanıklı kağıt geliyor

Tokyo Üniversitesi'nde katı hal kimyası profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Dr. Zenji Hiroi, bir e-postada "Plastik ürünler yerine kaplamalı kağıt kullanmak zararlı atıkları azaltmaya yardımcı olabilir." dedi.

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