Kamerada yapay zeka teknolojisi farkı Casper, son ürünü yapay zeka teknolojili VIA A3 Plus’ın ardından serinin ikinci telefonu VIA A3’ü çıkarmaya hazırlanıyor. Yapay zeka teknolojili arka kameraya sahip olan telefon, fotoğraf çekmeyi seven kullanıcıların ilgisini çekecek.



Haber Merkezi 24 Eylül 2018, 14:38 Son Güncelleme: 24 Eylül 2018, 14:49 IHA