Teknoloji Kişiye özel Ferrari görücüye çıktı
OTOMOBİL

Kişiye özel Ferrari görücüye çıktı

Ferrari, kişiye özel bir modelini daha sahibine teslim etti. 1950 ve 1960'lı yıllardaki efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınarak geliştirilen ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda sadece bir adet üretilen SP3JC, tam 780 HP güç üreten V12 motoru ve aerodinamik özellikleriyle ön plana çıkıyor.

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Ferrari'nin özel olarak ürettiği roadster modeli SP3JC.
Ferrari'nin özel olarak ürettiği roadster modeli SP3JC.

Ferrari, sadece bir adet ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda kişiye özel olarak üretilen roadster modeli SP3JC’yi görücüye çıkardı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari’nin, 1950 ve 1960 yıllarında üretilen efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınan SP3JC, Ferrari Stil Merkezi’nde 2 yıllık bir çalışmanın sonunda yeniden yorumlanarak Ferrari koleksiyoneri ve müşterisi olan kullanıcısının beğenisine sunuldu.

V12 mirası devam ediyor

780 HP güç üreten motoruyla markanın V12 mirasını devam ettiren Ferrari SP3JC, tasarımındaki detaylar, özel çizgileri ve eşsiz rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ferrari F12TDF

F12TDF modelinin şasisi üzerinde geliştirilen Ferrari SP3JC, dinamik ve oldukça iddialı tasarım çizgileriyle göz dolduruyor. Ferrari SP3JC’nin ön tarafında bulunan hava çıkışları, ön ızgarası ve keskin tasarıma sahip farlarıyla tamamlanırken, aracın arka kısmında yer alan yatay kesikler kaslı bir görünüş sergiliyor.

Ferrari SP3JC’nin sportif yapısı, 780 HP’lik V12 motoru ön plana çıkaran ayrılmış camlarla, parlatılmış alüminyum dış yakıt kapağı ve tek parça karbon fiberden oluşan koltuk arkası barlar gibi belirgin detaylar ile de öne çıkıyor.

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