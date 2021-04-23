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Teknoloji Kızıl Gezegende oksijen üretildi Marsta bir nefes
BİLİM

Kızıl Gezegen’de oksijen üretildi: ​Mars’ta bir nefes

Kızıl Gezegen’de oksijen üretildi:  Mars’ta bir nefes

NASA’nın Perseverance keşif aracı ile Mars’a gönderdiği MOXIE cihazı, Kızıl Gezegen’deki atmosferden karbondioksiti çekip saf, solunabilir oksijen üretmeyi başardı. Cihazın ürettiği 5,4 gram oksijenin, bir astronotu 10 dakika sağlıklı tutmaya yeteceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızıl Gezegen’de oksijen üretildi: ​Mars’ta bir nefes
MOXIE adlı araçla Mars atmosferinden yaklaşık 5 gram oksijen elde eden NASA’nın hedefi bu miktarı saatte 10 grama çıkarmak.

Mars’a yolladığı minyatür helikopter Ingenuity sayesinde başka bir gezegende motorlu bir hava aracının ilk kez kontrollü uçuş gerçekleştirmesini sağlayan ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yine kayda değer bir gelişmeye imza attı. Yaşam izlerini aramakla görevli Perseverance keşif aracı ile Mars’a gönderilen MOXIE cihazı, Kızıl Gezegen’deki atmosferden karbondioksiti çekip saf, içe çekilebilir oksijen üretmeyi başardı. MOXIE, yaklaşık 5 gram oksijen üretti. Bu da bir astronotun uzayda yaklaşık 10 dakika ihtiyacı olan oksijen miktarına eş değer. Miktar küçük olsa da bu başarı, diğer bir gezegen ortamında, doğrudan insan kullanımı için doğal kaynak elde edildiği ilk deneysel girişim olma özelliği taşıyor.

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DERİN İNCELEMELER YAPILABİLECEK

  • Mars atmosferinin yaklaşık yüzde 95’i karbondioksitten, geri kalan yüzde 5’lik kısım ise moleküler nitrojen ve argondan oluşuyor. MOXIE de karbondioksit moleküllerinden oksijen atomlarını ayırmak için yüksek ısıdan faydalanılan elektroliz yöntemini kullandı. Mars atmosferinden oksijen çıkarılması; astronotların kullanabileceği hava elde edilmesi ve roket yakıtında kullanılabilmesi açısından kritik önemde. Çünkü bu sayede Kızıl Gezegen’de daha derin incelemeler yapılmasının da önü açılabilir. Zira oksijen tankı, uzay gemisinde çok yer kapladığından astronotların yanlarında yeterince oksijenle Mars’a gitme ihtimali düşük.

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