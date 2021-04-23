Kızıl Gezegen’de oksijen üretildi: ​Mars’ta bir nefes

Mars’a yolladığı minyatür helikopter Ingenuity sayesinde başka bir gezegende motorlu bir hava aracının ilk kez kontrollü uçuş gerçekleştirmesini sağlayan ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), yine kayda değer bir gelişmeye imza attı. Yaşam izlerini aramakla görevli Perseverance keşif aracı ile Mars’a gönderilen MOXIE cihazı, Kızıl Gezegen’deki atmosferden karbondioksiti çekip saf, içe çekilebilir oksijen üretmeyi başardı. MOXIE, yaklaşık 5 gram oksijen üretti. Bu da bir astronotun uzayda yaklaşık 10 dakika ihtiyacı olan oksijen miktarına eş değer. Miktar küçük olsa da bu başarı, diğer bir gezegen ortamında, doğrudan insan kullanımı için doğal kaynak elde edildiği ilk deneysel girişim olma özelliği taşıyor.

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TEKNOLOJİ Mars’ta tarihi uçuş

DERİN İNCELEMELER YAPILABİLECEK

Mars atmosferinin yaklaşık yüzde 95’i karbondioksitten, geri kalan yüzde 5’lik kısım ise moleküler nitrojen ve argondan oluşuyor. MOXIE de karbondioksit moleküllerinden oksijen atomlarını ayırmak için yüksek ısıdan faydalanılan elektroliz yöntemini kullandı. Mars atmosferinden oksijen çıkarılması; astronotların kullanabileceği hava elde edilmesi ve roket yakıtında kullanılabilmesi açısından kritik önemde. Çünkü bu sayede Kızıl Gezegen’de daha derin incelemeler yapılmasının da önü açılabilir. Zira oksijen tankı, uzay gemisinde çok yer kapladığından astronotların yanlarında yeterince oksijenle Mars’a gitme ihtimali düşük.