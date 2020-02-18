Teknoloji Koronavirüs salgını Appleın ocak-mart gelir beklentisini de olumsuz etkiledi
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Koronavirüs salgını Apple'ın ocak-mart gelir beklentisini de olumsuz etkiledi

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, ocak-mart dönemine ilişkin gelir beklentisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tutturamayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Apple, Çin'deki mağazalarını şubat ayının başında kapatma kararı almıştı.
Apple, Çin'deki mağazalarını şubat ayının başında kapatma kararı almıştı.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya devi markalarını da olumsuz etkiledi. Apple tarafından yapılan açıklamada, Çin'deki üretimin devam etmeye başladığı ancak normal şartlara göre beklenenden daha yavaş bir geri dönüş alındığı kaydedildi. Ülkedeki üretim ve talebin Kovid-19 salgınından etkilenmesi nedeniyle şirketin ocak-mart dönemine ilişkin gelir tahminlerinin tutturulmasının beklenmediği belirtildi.

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Mağazalar kapatılmıştı

Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği aktarıldı. Çin'de Apple'ın ürünlerine yönelik talebin de salgından etkileneceği belirtilerek, ülkedeki Apple mağazalarının salgın nedeniyle kapandığı, açık mağazaların ise sınırlı saatlerde çalıştığı ve müşteri trafiğinin çok düşük olduğu vurgulandı.

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91 milyar gelir elde edilmişti

  • Apple, 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını 28 Ocak'ta açıklamıştı. Bilançosunda ekim-aralık dönemini birinci çeyrek olarak kabul eden şirket, söz konusu dönemde 91,8 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Şirket, ocak-mart döneminde ise 63 milyar ile 67 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi beklediğini açıklamıştı.
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