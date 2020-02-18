Koronavirüs salgını Apple'ın ocak-mart gelir beklentisini de olumsuz etkiledi

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya devi markalarını da olumsuz etkiledi. Apple tarafından yapılan açıklamada, Çin'deki üretimin devam etmeye başladığı ancak normal şartlara göre beklenenden daha yavaş bir geri dönüş alındığı kaydedildi. Ülkedeki üretim ve talebin Kovid-19 salgınından etkilenmesi nedeniyle şirketin ocak-mart dönemine ilişkin gelir tahminlerinin tutturulmasının beklenmediği belirtildi.

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Mağazalar kapatılmıştı

Dünya genelinde iPhone tedariğinin geçici olarak kısıtlanacağına işaret edilen açıklamada, söz konusu tedarik sıkıntısının şirketin gelirlerini de olumsuz etkileyeceği aktarıldı. Çin'de Apple'ın ürünlerine yönelik talebin de salgından etkileneceği belirtilerek, ülkedeki Apple mağazalarının salgın nedeniyle kapandığı, açık mağazaların ise sınırlı saatlerde çalıştığı ve müşteri trafiğinin çok düşük olduğu vurgulandı.

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