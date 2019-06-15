Makyajlanan Renault Kadjar, Türkiye'de

Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni krom ızgarasının yanı sıra yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponları ile yeni tasarıma kavuşan Kadjar, Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleri ile 158 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yeni Kadjar'da 17 ve yeni 19 inç olmak üzere iki jant seçeneği, Ural Yeşil, Demir Mavi ve Arsenik Gri olmak üzere üç farklı yeni renk seçeneği ile bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, SUV segmentinin son dönemde Türkiye'de yükselen bir trende sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti: