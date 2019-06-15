Teknoloji Makyajlanan Renault Kadjar, Türkiyede
OTOMOBİL

Makyajlanan Renault Kadjar, Türkiye'de

Renault'nun C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar, makyajlanarak Türkiye'de satışa sunuldu.

Haber Merkezi AA
Yeni Renault Kadjar
Yeni Renault Kadjar

Renault'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni krom ızgarasının yanı sıra yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponları ile yeni tasarıma kavuşan Kadjar, Touch, Touch Roof ve Icon donanım seviyeleri ile 158 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Yeni Kadjar'da 17 ve yeni 19 inç olmak üzere iki jant seçeneği, Ural Yeşil, Demir Mavi ve Arsenik Gri olmak üzere üç farklı yeni renk seçeneği ile bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, SUV segmentinin son dönemde Türkiye'de yükselen bir trende sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

  • "2015 yılında toplam pazardan aldığı pay yüzde 15 olan SUV segmenti, 2018 yılını yüzde 22 pay ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl 106 bin 672 adet satışın gerçekleştiği SUV segmentinden en yüksek payı, 72 bin 308 satış adedi ve yüzde 68 ile C-SUV alt segmenti alıyor. Bu segmente ait Renault Kadjar, yenilenen tasarım ve özellikleri ile segmentteki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor.
  • Daha modern ve şık görünümünün yanı sıra yüksek konfor ve kalitesi ile müşterilerin bu segmentte tüm beklentilerine cevap veren Yeni Kadjar ile segmentte daha üst sıraları hedefliyoruz. 2019 yılında, OYAK Grubu'nun katkıları ile Renault Mais olarak yenilenen modellerimizi Türkiye'de otomobilseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz."
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