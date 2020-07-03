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Teknoloji Mars keşif aracının gidişi yine ertelendi
BİLİM

Mars keşif aracının gidişi yine ertelendi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance'ın uzaya fırlatılmasını yeniden erteledi. Türkçe 'azim' anlamına gelen Perseverance keşif aracının ismini 13 yaşındaki Alex Mather vermişti. Perseverance ile birlikte Mars'a yollanacak 'Ingenuity' (Yaratıcılık) adlı keşif helikopterinin adını da lise öğrencisi Vanezaa Rupani koymuştu.

Haber Merkezi AA
Keşif aracının Mars'a gidişi ertelendi.
Keşif aracının Mars'a gidişi ertelendi.

NASA'dan yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışın "fırlatma sistemlerindeki bir arızanın giderilmesi için ilave zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle 30 Temmuz veya sonrasına ertelendiği" belirtildi.

  • Açıklamada, arızanın ateşsiz fırlatma testi sırasında bir sıvı oksijen sensör göstergesinin nominal değerlerin üzerine çıkmasından kaynaklandığı, fırlatış ekibinin durumu incelemek üzere zamana ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

NASA, bir lise öğrencisinin verdiği Mars helikopterinin ismini açıkladı: Ingenuity
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NASA, bir lise öğrencisinin verdiği Mars helikopterinin ismini açıkladı: Ingenuity

Yanında keşif helikopterini de götürecek

Gezginci keşif aracının, 30 Temmuz ile 15 Ağustos arasındaki uygun tarihte, Atlas 5 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanıyor.

Adı "sebat" anlamına gelen Perseverance, NASA'ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi.

  • Mars'a 2011'de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracına benzer tasarıma sahip aracın, Kızıl Gezegen'in Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra "Ingenuity" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars'a götürecek.

Perseverance'ın 17 Temmuz'da yapılması planlanan fırlatışı, farklı arızalar nedeniyle önce 20 Temmuz'a, ardından 22 Temmuz'a ertelenmişti.

Ingenuity de keşif aracı ile birlikte gidecekti.

Uzay araçlarının isimlerini gençler koydu

Mars'a gitmesi planlanan 'Perseverance' ve 'Ingenuity'nin isimlerini koyanlar gençler oldu.

  • NASA'nın, yeni keşif aracı için açtığı isim seçme yarışmasını on üç yaşındaki Alex Mather'in seçtiği isim Perseverance yani Azim kazandı.

ABD’nin Alabama eyaletine bağlı Northport ilçesinde yer alan Tuscaloosa County Lisesi’nde 11. Sınıf öğrencisi Vaneeza Rupani NASA’nın Mars helikopterinin ismini belirlemek için düzenlediği “Name the Rover” yarışmasını kazandı.

  • ABD genelinde düzenlenen yarışmada NASA’ya gönderilen 28 binden fazla makale arasından seçilen isim Rupani’nin önerdiği “Ingenuity (Yaratıcılık)” ismi oldu.

NASA aracına 13 yaşındaki öğrenciden isim
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NASA aracına 13 yaşındaki öğrenciden isim
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