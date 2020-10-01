Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Marsta dört yeraltı gölü keşfedildi
BİLİM

Mars'ta dört yeraltı gölü keşfedildi

Mars'a giden keşif aracı kızıl gezegene tarama yapmaya gitmişken gelen haberler de heyecanlandırdı. Mars'ta güney kutbu yakınlarında dört yeraltı gölü bulunurken, bu göllerden birinin mevcudiyetine dair ilk sinyaller 2018'de alınmıştı.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Sıvı haldeki su yaşam için kritik öneme sahip. Bu yüzden Güneş Sistemi'nde yaşam izlerini arayan bilim insanları bu keşfi yakından takip ediyor.

  • Öte yandan göllerin son derece tuzlu olduğu tahmin ediliyor. Bu da orada bir yaşam ihtimalini imkansız kılmasa da zorlaştırıyor.

Mars çok ince bir atmosfere sahip. Bu yüzden yüzeyde sıvı suyun bulunması neredeyse imkansız.

Fakat su, yeraltında sıvı halde var olabiliyor.

Son keşif, 2003'ten beri Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dönen Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express aracındaki radar enstrümanları sayesinde yapıldı.

Mars keşif aracının gidişi yine ertelendi
TEKNOLOJİ
Mars keşif aracının gidişi yine ertelendi

Gelen haberler heyecanlandırdı.

Üç yeni su kütlesi keşfedildi

2018'de araştırmacılar Mars'ın güney kutbundaki buzun 1,5 kilometre altında, 20 kilometre genişliğinde bir göl olabileceğine dair ilk bulguları elde etmişti.

  • 2012-15 yılları arasındaki 29 radar verisini inceleyerek yapılan o açıklamanın ardından aynı ekip bu sefer de 2010-19 arasındaki 134 radar verisini karşılaştırdı ve dört gölün varlığından emin oldu.

Araştırma ekibinde yer alan Roma Tre Üniversitesi'nden Elena Pettinelli, BBC'ye yaptığı açıklamada "2018'de şüphelendiğimiz gölün pozisyonu ve büyüklüğünü onaylamanın yanı sıra üç yeni su kütlesi daha fark ettik" dedi ve ekledi:

"Ana gölün etrafında daha küçük su kütleleri de var fakat bunlar birbiriyle bağlantılı mı bilmiyoruz."

Mars'ın bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü
TEKNOLOJİ
Mars'ın bugüne kadar çekilmiş en net görüntüsü
Abone Ol Google News
Azerbaycan paylaştı

Azerbaycan paylaştı

İşte ele geçirilen Ermeni güçlerine ait askeri araç ve teçhizatlar.
Far hırsızlığı kamerada

Far hırsızlığı kamerada

​Lüks araçlardan çaldıkları 40 bin TL'lik farla yakalandılar.
Rus güvenlik uzmanı: Türkiyenin Kafkaslara müdahil olması Rusyanın kabusu olur

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

Başörtüsü nedeniyle staja alınmadı

'Başörtünü çıkarmayı kabul edersen çalışabilirsin' dediler.

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex

​NATO üyesi ülkeler tatbikat yapacak.

Ön talep başladı

Ön talep başladı

​Ormanköy'de mağaza ve dükkanlar açık hava konseptiyle yer alacak.

​SİHA'lar havadan onlar karadan vuruyor.

Tren istasyonunu bombaladı

Tren istasyonunu bombaladı

Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan sivillere saldırıyor.
HDP'li yöneticiler de gözaltında

HDP'li yöneticiler de gözaltında

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli operasyon.

'Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları ezber bozdu.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.