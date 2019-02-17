Teknoloji Mercedes-Benz Teslaya özendi
OTOMOBİL

Mercedes-Benz Tesla'ya özendi

Mercedes-Benz’in en üst segment modeli S Class’ın yeni prototipleri test edilirken kameralara yakalandı. 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen aracın önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca aracın yayınlanan fotoğraflarında en dikkat çeken nokta Tesla’nın ön konsolunda bulunan dev ekranın bir benzeri yeni S Class’ta kullanılması oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2020 Mercedes-Benz S Class'ın prototipi.
2020 Mercedes-Benz S Class'ın prototipi.

Alman otomotiv devinin lüks modeli S Class’ın şu anda kullanımda olan kasası 2014’te tanıtılmıştı. Kameralara yakalanan yeni prototipte eski kasaya oranla bazı değişiklikler göze çarpıyor. Bunlardan ilki biraz daha geniş ve ön kaputun aşağıda olması diyebiliriz.

2020 model S Class’ın iç kısmında Tesla etkisi göze çarpıyor. Araç göstergeleri için birkaç yıldır dijital ekran kullanan Mercedes-Benz, ön konsola büyükçe bir dokunmatik ekran yerleştirmiş. Tesla’dakinin aksine yatay olarak konumlandırılan bu ekran, Tesla’nın Model S ve Model X araçlarını andırıyor.

Ön konsoldaki dev ekran Tesla'da kullanılan ekranla neredeyse aynı boyutlarda.

Mercedes S Class araçları elektrikli hale getirmek için hibrit teknolojisini uzun süredir test ediyor. Hafif hibrit veya geçmeli hibrit olarak adlandırılan yeni sistemle gelecek S Class’ın iki farklı motor seçeneği olabilir. Bunlar sırasıyla 3 litrelik inline-6 ve 4 litrelik v8 olabilir. Mercedes-Benz’in elektrikli araç üreten markası EQ’nun bu segmente özel bir model üretip üretmeyeceği henüz belli değil.

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