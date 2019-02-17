Mercedes-Benz Tesla'ya özendi

Alman otomotiv devinin lüks modeli S Class’ın şu anda kullanımda olan kasası 2014’te tanıtılmıştı. Kameralara yakalanan yeni prototipte eski kasaya oranla bazı değişiklikler göze çarpıyor. Bunlardan ilki biraz daha geniş ve ön kaputun aşağıda olması diyebiliriz.

2020 model S Class’ın iç kısmında Tesla etkisi göze çarpıyor. Araç göstergeleri için birkaç yıldır dijital ekran kullanan Mercedes-Benz, ön konsola büyükçe bir dokunmatik ekran yerleştirmiş. Tesla’dakinin aksine yatay olarak konumlandırılan bu ekran, Tesla’nın Model S ve Model X araçlarını andırıyor.

Ön konsoldaki dev ekran Tesla'da kullanılan ekranla neredeyse aynı boyutlarda.

Mercedes S Class araçları elektrikli hale getirmek için hibrit teknolojisini uzun süredir test ediyor. Hafif hibrit veya geçmeli hibrit olarak adlandırılan yeni sistemle gelecek S Class’ın iki farklı motor seçeneği olabilir. Bunlar sırasıyla 3 litrelik inline-6 ve 4 litrelik v8 olabilir. Mercedes-Benz’in elektrikli araç üreten markası EQ’nun bu segmente özel bir model üretip üretmeyeceği henüz belli değil.