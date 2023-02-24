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Teknoloji

Merkür Güneş'in önünden geçerken görüntülendi

Solar Orbiter uydusu, Merkür’ün Güneş’in önünden geçişini görüntülemeyi başardı.

15:40 . 24/02/2023 Cuma
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Merkür

Merkür

Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
tarafından geliştirilen ve 10 Şubat 2020 tarihinde Güneş'e olan yolculuğuna başlayan Solar Orbiter, Güneş'teki araştırmalarını sürdürüyor.

Güneş'in yaklaşık 77 milyon kilometre yakınına giden Solar Orbiter, önümüzdeki yıllarda bu mesafeyi 43 milyon kilometreye kadar düşürecek.

Merkür'ü görüntüledi

Solar Orbiter uydusu, Merkür’ün Güneş’in önünden geçişini görüntülemeyi başardı.

Merkür Dünya'nın yaklaşık üçte biri büyüklüğünde ve Güneş'in 1.384.000 kilometrelik çapının yanında ufacık görünüyor.

Bilim insanlarının Güneş üzerindeki yeni gözü olan Solar Orbiter, üzerinde 10 farklı sensör barındırıyor.

Bu sensörlerden altısı Güneş ve çevresini izliyor, diğer 4 sensör ise uzay aracının çevresini izlemekle görevli.

Ayrıca Güneş'teki patlamaları da yakından inceleyen Solar Orbiter, verileri Dünya'ya göndererek bu patlamalar hakkında bilim insanlarının detaylı araştırmalar yapmasını sağlıyor.

NASA ile Avrupa Uzay Ajansı'nın ortak olarak yürüttüğü Solar Orbiter projesine; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere de destek veriyor.



#Avrupa Uzay Ajansı (ESA)
#Solar Orbiter uydusu
#Güneş
2 hours ago
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Merkür Güneş'in önünden geçerken görüntülendi
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