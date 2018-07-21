Teknoloji Mide kanserinin teşhisinde yapay zeka kullanıldı
BİLİM

Mide kanserinin teşhisinde yapay zeka kullanıldı

Japon bilim adamlarının kullandıkları yapay zekanın erken evre mide kanserinin teşhisinde hastalığı yüzde 80 doğruluk payıyla tanımladığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Yapay zeka
Yapay zeka

Japon bilim adamlarının erken evre mide kanserinin teşhisinde kullandığı yapay zekanın hastalığı yüzde 80 doğruluk payıyla tanımladığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, araştırma enstitüsü Riken ve Ulusal Kanser Merkezinin yürüttüğü çalışmada kullanılan yapay zeka, erken evre mide kanseri veya normal mide dokusunun endoskopik görüntüleri hakkında 0,004 saniyede karara vardı.

Yapay zekanın, kanserli doku görüntülerinin yüzde 80'ini, normal dokunun yüzde 95'ini doğru tespit ettiği belirtildi.

Bilim adamları, yapay zekanın doğru teşhis oranlarının, emektar doktorlarınki kadar yüksek olduğuna işaret etti.

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