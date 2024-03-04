NASA Crew-8 astronotları altı aylık görev için uzay yolunda

Rus kozmonot ve görev uzmanı Alexander Grebenkin ve NASA astronotları pilot Michael Barratt, komutan Matthew Dominick ve görev uzmanı Jeanette Epps'i altı aylık bir sefer için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek olan uçuş; Türkiye saati ile yaklaşık olarak sabah saatlerinde fırlatılması planlanıyor.