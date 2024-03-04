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NASA Crew-8 astronotları altı aylık görev için uzay yolunda

NASA Crew-8 astronotlarını taşıyacak olan Space X Falcon-9 fırlatılmaya hazırlanıyor. 8 görev için Dragon kapsülünü taşıyan roket, 1 gün ertelemenin ardından bugün pistten fırlatılacak.

07:20 - 4/03/2024 Pazartesi
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(soldan sağa) Rus kozmonot ve görev uzmanı Alexander Grebenkin ve NASA astronotları pilot Michael Barratt, komutan Matthew Dominick ve görev uzmanı Jeanette Epps
(soldan sağa) Rus kozmonot ve görev uzmanı Alexander Grebenkin ve NASA astronotları pilot Michael Barratt, komutan Matthew Dominick ve görev uzmanı Jeanette Epps

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Crew 8 görevi için Dragon kapsülünü taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, hava şartları nedeniyle 39A pistinden fırlatılışının 1 gün ertelenmesinin ardından bugün, pistten fırlatılıyor.


Rus kozmonot ve görev uzmanı Alexander Grebenkin ve NASA astronotları pilot Michael Barratt, komutan Matthew Dominick ve görev uzmanı Jeanette Epps'i altı aylık bir sefer için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek olan uçuş; Türkiye saati ile yaklaşık olarak sabah saatlerinde fırlatılması planlanıyor.




#NASA
#NASA Crew-8
#Dragon
#Florida
19 dakika önce
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