2024'ün son çeyreğine girilirken oldukça dikkat çekici bir memnuniyet araştırması paylaşıldı. 2024 yılının en memnun olunan 10 otomobilin yer aldığı listede, SUV, hibrit, elektrikli ve benzinli araçlar kendine yer buldu. Listedeki araçlar performans, verimlilik, konfor ve güvenlik açısından öne çıktı. Elektrikli araç üretimi ABD ve Avrupa’da artarken, bu araçların memnuniyet düzeyleri yükseldi. Hibrit ve elektrikli modeller, çevre dostu olmaları ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Markaların yıl sonu kampanyalarıyla da kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

Consumer Reports'un araştırmasına göre 2024'ün en memnun olunan 10 otomobili, memnuniyet oranı ve bazı teknik özellikleri şöyle:

HYUNDAI IONIQ 6

10. Hyundai Ioniq 6 (2024)

Tamamen elektrikli bu sedan, uzun menzili ve aerodinamik tasarımıyla öne çıkıyor, özellikle çevre dostu ve teknolojik donanımlı bir otomobil arayanlar için cazip bir seçenek.

Memnuniyet oranı: Yüzde 81

Motor: Elektrikli, 320 HP Menzil: 614 km 0-100 km/s: 5.1 saniye Fiyat: 45.000 USD’den başlıyor 2024 satış beklentisi: 40 bin üzeri satış hedefleniyor





HONDA PILOT

9.HONDA PILOT (2024)

Sekiz yolcu kapasiteli, güvenlik ve konfor teknolojileriyle donatılmış geniş bir aile SUV’si olan Pilot, özellikle ABD pazarında güçlü satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Memnuniyet oranı: Yüzde 82

Motor: 3.5L V6 (285 HP) Yakıt tüketimi: 10.7 L/100 km Çekiş kapasitesi: 2.268 kg Fiyat: 39.000 USD’den başlıyor 2024 satış beklentisi: Yaklaşık 120 bin adet





KIA TELLURIDE

8. Kia Telluride (2024)

Yedi kişilik geniş iç hacmi, zengin donanım ve güvenlik özellikleriyle aile odaklı bir SUV olan Telluride, özellikle geniş aileler için popüler.

Memnuniyet oranı: Yüzde 82

Motor: 3.8L V6 (291 HP, 355 Nm tork) Ağırlık: 1.954 kg Yakıt tüketimi: 9.6 L/100 km Fiyat: 37.000 USD’den başlıyor 2024 satış beklentisi: 60 bin ve üzeri





Ford Maverick Hybrid

7. Ford Maverick Hybrid (2024)

Küçük ve yakıt tasarruflu bir kamyonet olan Maverick, özellikle şehir içi kullanım için kompakt boyutlara sahip olup, düşük işletme maliyetleriyle öne çıkıyor.

Memnuniyet oranı: Yüzde 83

Motor: 2.5L hibrit (191 HP toplam güç) Yakıt tüketimi: 5.6 L/100 km Yük kapasitesi: 680 kg Fiyat: 22.000 USD’den başlıyor 2024 satış beklentisi: 100 bin ve üzeri





Rivian R1S

6.Rivian R1S (2024)

Rivian R1S, tam elektrikli altyapısı, dört tekerlekten çekiş sistemi ve yüksek çekiş kapasitesiyle hem şehir içi hem de arazi sürüşleri için ideal. Off-road odaklı yetenekleri ve geniş iç hacmi sayesinde macera severler için popüler bir seçenek. Ayrıca, sürdürülebilirliği ve çevre dostu teknolojileriyle Rivian, elektrikli SUV segmentinde öne çıkıyor.

Memnuniyet oranı: Yüzde 84

Motor: 4 adet elektrik motoru (835 HP, 1.231 Nm tork) Menzil: Tam dolu batarya ile 505 km menzil sunuyor Çekiş kapasitesi: 3 bin 500 kg Fiyat: 90.000 USD’den başlıyor 2024 yılı satış beklentisi: Yaklaşık 25 bin ve üzeri





BMW X5

5. BMW X5 (2024)

Lüks SUV segmentinde hem performans hem de konforu bir araya getiren BMW X5, geniş iç mekanı ve sürüş asistanlarıyla aileler ve uzun yol kullanıcıları için ideal bir seçenek.

Memnuniyet oranı: Yüzde 85

Motor: 3.0L sıralı 6 silindir turbo (335 HP) ve hibrit seçeneği. Performans: 0-100 km/s 5.3 saniyede ulaşır. Ağırlık: 2.185 kg Yakıt tüketimi: 10.5 L/100 km Fiyat: 65.000 USD’den başlıyor 2024 satış beklentisi: Yaklaşık 50 bin adet





Lexus NX PHEV

4. Lexus NX PHEV (2024)

Premium SUV segmentinde çevre dostu bir seçenek olan Lexus NX PHEV, lüks detayları ve gelişmiş teknoloji özellikleriyle şehir içi ve uzun yol kullanımı için ideal.

Memnuniyet oranı: Yüzde 87

Motor: 2.5L 4 silindirli hibrit sistem (302 HP toplam güç) Elektrik menzili: Sadece elektrikle 60 km. Yakıt tüketimi: 2.8 L/100 km (hibrit modda) Fiyat: 58.000 USD’den başlıyor 2024 satış beklentisi: 15 bin ve üzeri





Mazda MX-5 Miata

3. Mazda MX-5 Miata (2024)

Hafif yapısı, sportif şasisi ve manuel vites seçeneğiyle sürüş keyfi odaklı olan bu roadster, özellikle genç ve dinamik bir sürücü kitlesine hitap ediyor.

Memnuniyet oranı: Yüzde 88

Motor: 2.0L sıralı 4 silindir (181 HP, 205 Nm tork) Performans: 0-100 km/s hızlanma 5.7 saniye. Ağırlık: 1.065 kg Yakıt tüketimi: 7.6 L/100 km Fiyat: 28 bin 500 USD’den başlıyor 2024 satış bekelntisi: Yıllık yaklaşık 10 bin adet





Rivian R1T

2. Rivian R1T (2024)

Tam elektrikli ve yüksek çekiş gücü sunan bu kamyonet, özellikle off-road performansı ve çevre dostu yapısıyla dikkat çekiyor.

Memnuniyet oranı: Yüzde 88

Motor: 4 adet elektrik motoru (Toplamda 835 HP ve 1.231 Nm tork) Performans: 0-100 km/s 3 saniyede çıkıyor. Menzil: Maksimum 505 km, 180 kWh batarya paketi. Çekiş kapasitesi: 5.000 kg'a kadar. Fiyat: 73.000 USD’den başlıyor. 2024 satış beklentisi: 50 binin üzerinde





Chevrolet Corvette

1. Chevrolet Corvette (2024)

Mid-engine tasarımı ve yüksek performansıyla, özellikle sürüş deneyimi ve hız meraklıları için öne çıkan bir model.

Memnuniyet oranı: Yüzde 93

Motor: 6.2L V8 (495 HP, 637 Nm tork) Performans: 0-100 km/s hızlanma 2.9 saniye, azami hız 312 km/s. Ağırlık: 1.527 kg Yakıt tüketimi: 11.2 L/100 km Fiyat: 66.300 USD’den başlıyor 2024 satış beklentisi: Yaklaşık 30 bin







