OPPO yeni bir genişleyebilir ekranlı akıllı telefon tasarlıyor

OPPO, bir süredir yeni nesil akıllı telefonlara yoğunlaşmış durumda. Özellikle katlanabilir yapıdaki konseptler epey dikkat çekici. Hatta birkaç hafta önce standart katlanabilir telefonlara oranla çok farklıtasarıma sahip olan bir modelin prototipi de ortaya çıkmıştı.

TEKNOLOJİ OPPO'nun yeni katlanabilir telefonu göründü

Japon tasarım stüdyosu Nendo'nun videolaştırdığı 54 x 84 mm boyutlarındaki telefon, üç menteşeli bir tasarım sunuyor. Kullanıcılar başparmağıyla telefonun farklı kıvrımlarını kaydırarak üç kademeli menteşe sistemini harekete geçirebiliyor.

OPPO'nun yeni akıllı telefon konsepti, genişleyebilir yapıda bir ekran sunuyor.

İlk katlanabilir ekran kısmında saat, arama geçmişi, bildirimler ve medya oynatıcı arayüzü geliyor. Ancak ikinci ve üçüncü ekran da açıldığında aslında çok daha farklı kullanım senaryoları ortaya çıkıyor. Tam ekran boyutu ise 7 inç.

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Bu arada Çinli OPPO'nun Türkiye'de fabrika hazırlığında olduğu ve yakın zamanda üretimlerin başlanacağı da biliniyor.

TEKNOLOJİ OPPO Türkiye'deki yatırımlarıyla alakalı açıklama yaptı

OPPO şimdi de yeni genişleyebilir ekranlı bir akıllı telefona odaklanmış durumda. Mobil cihazlara yönelik sızıntılarıyla tanınan LetsGoDigital, genişleyebilir yapıdaki yeni telefonun TomFordişbirliğiyle tasarlanmış olabileceği üzerinde duruyor.

Az önce bahsettiğimizkonsepttekigibi dikey olarak büyüyebilen bir ekrana sahip olan yeni telefonda arka kameralar yan yana dizilmiş şekilde.

Şimdilik teknik detaylar ya da diğer ayrıntılar bilinmese de yakın zamanda ortaya çıkması bekleniyor.