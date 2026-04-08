Şirketten yapılan açıklamaya göre, performansı, uzun pil ömrü ve gelişmiş kullanıcı deneyimiyle öne çıkan serinin POCO X8 Pro Max modeli, Dimensity 9500s işlemcisiyle yüksek performans sunarken, POCO X8 Pro, Dimensity 8500-Ultra ile güçlü ve verimli bir deneyim sağlıyor.

"Ray tracing" desteği ve "WildBoost" optimizasyonu sayesinde oyunlarda daha akıcı ve gerçekçi bir deneyim sunulurken, gelişmiş soğutma sistemleri yoğun kullanımda performansı koruyor.

POCO X8 Pro Max, 8 bin 500 mAh bataryasıyla iki güne kadar kullanım sunarken, POCO X8 Pro, 6 bin 500 mAh bataryasıyla uzun ömürlü performans sağlıyor. Her iki modelde de 100W hızlı şarj ve 27W ters şarj desteği bulunuyor.

Seride yüksek parlaklık sunan ekranlar dış mekanda net görüntü sağlarken, Dolby Atmos destekli çift hoparlör sistemi güçlü bir ses deneyimi yaşatıyor. Premium tasarım, RGB ışık detayları ve dayanıklı yapısıyla seri, hem şık hem de sağlam bir kullanım vadediyor.

Serinin kamera tarafında 50 megapiksel ana kamera ve yapay zeka destekli özellikler sayesinde net ve canlı fotoğraflar çekilebiliyor. Xiaomi HyperOS 3, HyperConnect ve yapay zeka destekli özelliklerle daha akıllı ve bağlantılı bir deneyim sağlanıyor.

Marvel işbirliğiyle geliştirildi

POCO X8 Pro-Iron Man Edition, Marvel işbirliğiyle geliştirilen özel tasarımıyla dikkati çekiyor. Siyah ve altın detaylara sahip cihaz, "Arc Reactor"dan ilham alan tasarımı ve özel arayüzüyle farklı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Serinin üst modeli POCO X8 Pro Max, beyaz, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulurken, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 38 bin 999 lira, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 42 bin 999 lira fiyatla kullanıcılarla buluşuyor.

POCO X8 Pro modeli de siyah, beyaz ve mint yeşili renk seçenekleriyle sunuluyor. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 28 bin 999 liradan, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu 34 bin 999 liradan müşterilerle buluşacak.

Özel tasarımlı POCO X8 Pro-Iron Man versiyonu ise 12 GB RAM ve 512 GB varyantıyla 36 bin 999 lira fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Lansmana özel olarak 20 Nisan'a kadar devam edecek 3 bin ve 4 bin liralık indirim kuponları, Xiaomi Türkiye'nin çevrim içi satış kanallarında kullanıcılara sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen POCO Global Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Kang Lou, serinin ileri teknolojiyi daha ulaşılabilir hale getirdiğini ve performans sınırlarını bir adım öteye taşıdığını belirtti.







