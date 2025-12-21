Poco, giriş-orta segmentte rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son sızıntılara göre Poco M8 serisi, günlük kullanım ve multimedya ihtiyaçlarını hedefleyen donanım yapısıyla gelecek. Seride Poco M8 ve Poco M8 Pro olmak üzere iki farklı modelin sunulması bekleniyor.





Yeni modellerin tasarım tarafında düz çerçeveli yapı, modern hatlar ve Poco’nun güncel tasarım dilini yansıtan kamera adasıyla öne çıkacağı konuşuluyor. M8 Pro’nun ise standart modele kıyasla daha güçlü donanım ve ek özellikler sunacağı ifade ediliyor.

Ekran, kamera ve performans

Poco M8 ve M8 Pro’nun geniş ekran, yüksek yenileme hızı ve günlük kullanım için yeterli parlaklık değerleriyle gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında çoklu arka kamera kurulumu ve yapay zekâ destekli çekim modlarının sunulacağı belirtiliyor.



