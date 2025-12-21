Poco’nun giriş-orta segmentte konumlandıracağı M8 ve M8 Pro modellerine ait teknik detaylar ve tasarım görselleri sızdırıldı. Yeni seri, fiyat-performans dengesini koruyan donanımıyla dikkat çekiyor.
Poco, giriş-orta segmentte rekabeti kızıştırmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son sızıntılara göre Poco M8 serisi, günlük kullanım ve multimedya ihtiyaçlarını hedefleyen donanım yapısıyla gelecek. Seride Poco M8 ve Poco M8 Pro olmak üzere iki farklı modelin sunulması bekleniyor.
Yeni modellerin tasarım tarafında düz çerçeveli yapı, modern hatlar ve Poco’nun güncel tasarım dilini yansıtan kamera adasıyla öne çıkacağı konuşuluyor. M8 Pro’nun ise standart modele kıyasla daha güçlü donanım ve ek özellikler sunacağı ifade ediliyor.
Ekran, kamera ve performans
Poco M8 ve M8 Pro’nun geniş ekran, yüksek yenileme hızı ve günlük kullanım için yeterli parlaklık değerleriyle gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında çoklu arka kamera kurulumu ve yapay zekâ destekli çekim modlarının sunulacağı belirtiliyor.
Batarya kapasitesinin yoğun olmayan bir günde rahatlıkla yeterli olacağı, hızlı şarj desteğinin de bu seride yer alacağı aktarılan bilgiler arasında. Poco’nun M8 serisiyle bütçe dostu telefon segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedeflediği görülüyor.