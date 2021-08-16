Reddit kısa video servisi için hazırlıklarını tamamladı

Son yıllarda TikTok ve benzer kısa video servislerine ilgi önemli oranda arttı. Tabii bu alanda varlık göstermek isteyen şirketlerin sayısı da arttı.

YouTube gibi platformlar kısa video servislerini duyururken, diğer sosyal medya şirketleri de benzer yolu izledi. Şimdi ise sosyal imleme sitesi olarak bilinen Reddit benzer projeyi hayata geçiriyor.

Birçok farklı platformun ardından Reddit de kısa video servisinde çalışmalara başladı.

TikTok'takine benzer mantıkta çalışacak olan sistem, videoları puanlama ya da yorumlama özellikleri de barındırıyor.

Konuyla alakalı olarak Reddit sözcüsünün tek cümlelik açıklamasında da geçtiği gibi bu sekmenin asıl amacı toplulukları video aracılığıyla Reddit'e entegre etmek.

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Şu an için bu düğmenin ne zaman hayata geçirileceği belli değil. Ancak platformda uzun süredir yeni özelliğe ilişkin birtakım altyapı hazırlıkları devam ediyordu.

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