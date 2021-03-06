Teknoloji TikTok da sesli sosyal ağ geliştirmeye başladı
İNTERNET

TikTok da sesli sosyal ağ geliştirmeye başladı

Clubhouse'un ardından sesli sosyal ağ için harekete geçen Facebook, Twitter ve Xiaomi'nin ardından TikTok da benzer mantıkla çalışan yeni bir uygulama tasarlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Clubhouse
Clubhouse

Sesli sosyal ağ kavramının Clubhouse ile birlikte hayata geçmesinin ardından birçok şirket benzer özellikleri yerine getiren uygulamalar üzerinde çalışmaya başladı. Facebook, Twitter ve hatta Xiaomi benzer örnekler geliştiriyor.

Son olarak bu alana dahil olan diğer bir şirket ise TikTok. Çatı şirket ByteDance, odalar oluşturarak sesli sohbet etmeyi sağlayan Clubhouse yapısında yeni bir uygulama tasarlıyor.

TikTok, Clubhouse'un Çin'de yasaklanmasının ardından bu tarz bir adım atıyor.

TikTok'un sesli iletişimservisinin öne çıkacağı pazar ise Çin. Çünkü Clubhouse Çin'de yasaklı ve alternatif servislerle birlikte çözüm aranıyor.

Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar
TEKNOLOJİ
Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar

Xiaomi'den Clubhouse benzeri sesli sohbet uygulaması: MiTalk
TEKNOLOJİ
Xiaomi'den Clubhouse benzeri sesli sohbet uygulaması: MiTalk
Abone Ol Google News
Yeni lider Beşiktaş

Yeni lider Beşiktaş

​Siyah beyazlılar ligde üst üste 5 maçtır kazanıyor.
Üç PKKlıiki milyon dolarla yakalandı

Üç PKK'lı
iki milyon dolarla yakalandı

​Münbiç'teki örgüt elemanlarına götürüyorlardı.
Bakan Soylu: Görevlendirme sonrası Iğdırda kaynaklar iyi kullanılıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.