TikTok da sesli sosyal ağ geliştirmeye başladı

Sesli sosyal ağ kavramının Clubhouse ile birlikte hayata geçmesinin ardından birçok şirket benzer özellikleri yerine getiren uygulamalar üzerinde çalışmaya başladı. Facebook, Twitter ve hatta Xiaomi benzer örnekler geliştiriyor.

Son olarak bu alana dahil olan diğer bir şirket ise TikTok. Çatı şirket ByteDance, odalar oluşturarak sesli sohbet etmeyi sağlayan Clubhouse yapısında yeni bir uygulama tasarlıyor.

TikTok, Clubhouse'un Çin'de yasaklanmasının ardından bu tarz bir adım atıyor.

TikTok'un sesli iletişimservisinin öne çıkacağı pazar ise Çin. Çünkü Clubhouse Çin'de yasaklı ve alternatif servislerle birlikte çözüm aranıyor.

TEKNOLOJİ Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar