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Teknoloji Samsung akıllı telefon kiralama hizmeti başlattı
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Samsung akıllı telefon kiralama hizmeti başlattı

Samsung, üst seviye akıllı telefonları kullanıp deneyimlemek isteyenler için aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık kiralama seçenekleriyle yeni kiralama hizmetini duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S20 FE.
Samsung Galaxy S20 FE.

Samsung Almanya, Grover tarafından desteklenen bir kiralama hizmeti aracılığıyla üst seviye akıllı telefonları kullanmanın yeni bir yolunu duyurdu. Müşteriler artık Galaxy S20 FE başta olmak üzere Galaxy S20 modellerini 29.90 euro ila 69.90 euro arasındaki bir fiyatlandırmayla kiralayabiliyorlar.

    Grover nedir? Grover, aboneliklerle teknoloji ürünleri ya da hizmetlerini kiralamayı sağlayan bir platform.
Kiralama hizmeti, sahiplenmek yerine kullanmayı tercih edenlere hitap ediyor.

Hizmet aslında önceliğini 'sahiplikten' çok 'kullanmaya' yöneltenlere hitap ediyor. Yani böylece isteyen kullanıcılar aylık olarak az önce bahsettiğimiz rakamları ödediğinde telefonları deneyimleyebiliyorlar. Kiralama hizmeti şimdilik az önce de bahsettiğimiz belirli modeller için geçerli. Ancak yakın zamanda Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Fold 2 için de benzer hizmetin sunulması bekleniyor.

Listede şu an yalnızca üst seviye modeller var. Fakat kapsam alanının genişlemesi bekleniyor.

Birçok farklı kiralama seçeneği mevcut

Kiralamadaki önemli ayrıntılardan biri de 1,3,6 ve 12 aylık seçeneklerin sunuluyor olması. Kiralama fiyatları aslında modele ve sözleşmenin uzunluğuna bağlı olarak değişiyor. 128 GB kapasitedeki Galaxy S20 FE'nin fiyatı, süreye bağlı olarak aylık 29 eurodan başlayarak 59 euroya kadar çıkabiliyor.

Diğer modellerdeki fiyatlandırmalar ise şu şekilde:

    Samsung Galaxy S20: 49 euro - 99 euro
    Samsung Galaxy S20+: 54 euro - 109 euro
    Samsung Galaxy S20 Ultra: 69 euro - 119 euro

Kiralama hizmeti şu anda yalnızca Almanya ile sınırlı. Ancak bu projenin başarılı olması durumunda diğer ülkelerde de hayata geçeceği tahmin ediliyor.

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