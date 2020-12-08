Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Samsung da telefonların kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini kaldırıyor
MOBİL

Samsung da telefonların kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini kaldırıyor

Samsung, yeni nesil akıllı telefonlarında kutudan şarj aletini ve kulaklığı çıkarmayı planlıyor. Değişiklik, Apple'ın aynı aksesuarları iPhone 12 ailesinden kaldırmasının ardından geliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21

Apple, birkaç ay önce duyurulan iPhone 12 ailesiyle kutudan kulaklık ve şarj aletini çıkardı. Yani kullanıcıların artık bu ürünleri ek olarak satın alması gerekiyor. Bunun üzerine Samsung, Apple ile dalga geçerek böyle bir şeyi saçma bulduklarını göstermiş oldu. Ama görünen o ki Samsung da Apple'ın yolundan giderek bir sonraki Galaxy S ailesinin kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini çıkarabilir.

Galaxy S 21 ailesiyle birlikte kutudan kulaklık ve şarj aleti kaldırılıyor.

Brezilya'daki yetkili telekomünikasyon şirketi Anatel, Samsung Galaxy S21'de bu değişiminin gerçekleşeceğini onayladı. Yani aslına bakılırsa Galaxy S21, S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın kutu içeriğinden bahsettiğimiz bileşenler çıkmayacak gibi görünüyor.

Galaxy S21 ailesiyle birlikte kutu içeriğinde kulaklık ve şarj aleti kalkıyor. Kullanıcıların bu ürünleri ek olarak ayrıca satın alması gerekiyor.

Amaç ne?

Apple ya da Samsung'un kutu içeriğinden kulaklık ya da şarj aletini çıkarmasının altında artan maliyetler ve ek kazanç yatıyor. Yani aslına bakılırsa hem Apple hem de Samsung'un tepe seviyesi modellerdeki maliyetleri önemli oranda artmış durumda. Hal böyle olunca doğal olarak şirketler de maliyetleri düşürmek adına ilk olarak kutudan bir şeyleri eksiltmeye odaklanıyor. Evet; ürünlerin fiyatları değişmeden kutu içeriğine bu bileşenler dahil edilemez mi, elbette edilebilir. Ama şirketler gelirlerinden kırpmak istemiyor.

İşin diğer kısmı ise ek gelir oluşturmak. Şu anda Apple, Samsung ve Huawei gibi büyük şirketler yalnızca akıllı telefonlarda değil diğer ürünleriyle de bir ekosistem oluşturuyor. Hatta bununla birlikte ek aksesuar satışlarından da önemli bir gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla kulaklık ya da şarj aletinin ek ücret karşılığında satılmasının nedenlerinden biri de bu.

Buna ek olarak Samsung'un ayrıca Apple U1 yongasına benzer şekilde yeni akıllı telefonlara ultra geniş bant teknolojisini dahil etmeye çalışıyor.

Samsung'dan 600 MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefon
TEKNOLOJİ
Samsung'dan 600 MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefon

Kamerası değişebilen akıllı telefonlar geliyor
TEKNOLOJİ
Kamerası değişebilen akıllı telefonlar geliyor

Samsung kablosuz şarj cihazı için patent aldı
TEKNOLOJİ
Samsung kablosuz şarj cihazı için patent aldı
Abone Ol Google News
İkinci dozu vuruldu

İkinci dozu vuruldu

​Çin aşısında herhangi bir yan etki saptanmadı.
Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yabancı yatırımcılara seslendi.
CHPli Bilecik Belediyesinden yeni heykel açılışı

Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

​Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün hesaba yatıyor.

Şoke eden görüntüler çıktı

Şoke eden görüntüler çıktı

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin taciz skandalında yeni gelişme.

Alım satım yapacaklar bu detaya dikkat..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.