Samsung da telefonların kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini kaldırıyor

Apple, birkaç ay önce duyurulan iPhone 12 ailesiyle kutudan kulaklık ve şarj aletini çıkardı. Yani kullanıcıların artık bu ürünleri ek olarak satın alması gerekiyor. Bunun üzerine Samsung, Apple ile dalga geçerek böyle bir şeyi saçma bulduklarını göstermiş oldu. Ama görünen o ki Samsung da Apple'ın yolundan giderek bir sonraki Galaxy S ailesinin kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini çıkarabilir.

Galaxy S 21 ailesiyle birlikte kutudan kulaklık ve şarj aleti kaldırılıyor.

Brezilya'daki yetkili telekomünikasyon şirketi Anatel, Samsung Galaxy S21'de bu değişiminin gerçekleşeceğini onayladı. Yani aslına bakılırsa Galaxy S21, S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın kutu içeriğinden bahsettiğimiz bileşenler çıkmayacak gibi görünüyor.

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Galaxy S21 ailesiyle birlikte kutu içeriğinde kulaklık ve şarj aleti kalkıyor. Kullanıcıların bu ürünleri ek olarak ayrıca satın alması gerekiyor.

Amaç ne?

Apple ya da Samsung'un kutu içeriğinden kulaklık ya da şarj aletini çıkarmasının altında artan maliyetler ve ek kazanç yatıyor. Yani aslına bakılırsa hem Apple hem de Samsung'un tepe seviyesi modellerdeki maliyetleri önemli oranda artmış durumda. Hal böyle olunca doğal olarak şirketler de maliyetleri düşürmek adına ilk olarak kutudan bir şeyleri eksiltmeye odaklanıyor. Evet; ürünlerin fiyatları değişmeden kutu içeriğine bu bileşenler dahil edilemez mi, elbette edilebilir. Ama şirketler gelirlerinden kırpmak istemiyor.

İşin diğer kısmı ise ek gelir oluşturmak. Şu anda Apple, Samsung ve Huawei gibi büyük şirketler yalnızca akıllı telefonlarda değil diğer ürünleriyle de bir ekosistem oluşturuyor. Hatta bununla birlikte ek aksesuar satışlarından da önemli bir gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla kulaklık ya da şarj aletinin ek ücret karşılığında satılmasının nedenlerinden biri de bu.

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Buna ek olarak Samsung'un ayrıca Apple U1 yongasına benzer şekilde yeni akıllı telefonlara ultra geniş bant teknolojisini dahil etmeye çalışıyor.

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