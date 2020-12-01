Samsung Galaxy kamera uygulamasının gizli özelliği ortaya çıktı

Akıllıtelefonüreticileri son birkaç yıldır çoklu kamera dizilimine fazlasıyla önem veriyor. Elbette bu lenslerin bir biri farklı görevler üstleniyor. Artık orta ve hatta giriş seviyesi akıllı telefonlara kadar inen çoklukamerasistemi, ana kameraya ek telefoto lens de barındırıyor. Böylece görüntüde mümkün olduğunda az bozulma gerçekleşecek şekilde yakınlaştırma yapılabiliyor. Ayrıca bir de geniş açı konusu var. Bunda da fotoğrafa çok daha fazla nesne sığdırmak istendiğinde kamera uygulamasından geçiş yapılabiliyor.

Samsung Galaxy S21 ve Galaxy Note 20 Ultra kameraları için geçerli.

Galaxy kamera uygulamasındaki bu modun geliştirme aşaması devam ediyor.

Zaman zaman telefonlara yazılımsal olarak gizlenen kamera ayarları da ortaya çıkabiliyor. Son olarak Galaxy S21 ve Galaxy Note 20 Ultra'ya gizlenen bazı özellikler bulundu. Özellikle her iki telefonda da yer alan yüksek yakınlaştırma destekli kamera, Ay fotoğrafı çekmek isteyenlere muhteşem bir çözüm sunuyor. Normal şartlarda bu tarz özellikler bağımsız olarak bir özellik şeklinde sunuluyor olsa da bu sistem sahne iyileştiriciye dahil edilmiş.

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Şu anda mod açıkken ya da kapalıyken çekilen fotoğraflar arasında akıllı telefon ekranı üzerinden bakıldığında pek bir fark görülmemiş. Fakat bu modda çekilen fotoğrafların önümüzdeki süreçte belirgin fark oluşturacağı biliniyor. Çünkü yazılım güncelleştirmesiyle bu modun optimize edilmesi söz konusu.