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Teknoloji Samsung Galaxy S21 ve iPhone 12 Pro yan yana görüntülendi
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Samsung Galaxy S21 ve iPhone 12 Pro yan yana görüntülendi

Yeni yılın ilk ayında çıkması beklenen Samsung Galaxy S21'in iPhone 12 Pro ile yan yana göründüğü bir video paylaşıldı. Tasarıma ilişkin boyutlar videodan fark edilebildiği gibi aynı zamanda yanda duran iPhone 12 Pro sayesinde de boyut kıyaslaması yapılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Samsung Galaxy S21 Plus.
Samsung Galaxy S21 Plus.

Gelecek ay tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S21 ailesine ilişkin bilgiler gelmeye devam ediyor. Önceki birçok seride olduğu gibi Galaxy S21'in de üç model şeklinde piyasaya çıkması bekleniyor. Tasarım, teknik özellikler, ekran, pil performansı ve özellikle de kamera en fazla merak edilenler arasında. Ancak ortaya çıkan yeni bir video, Galaxy S21 Plus ile iPhone 12 Pro'yu yan yana gösteriyor.

Boyut olarak hemen hemen aynılar

Aslında bu video Galaxy S21 Plus'a ilişkin sızan ilk video değil. Fakat daha önce paylaşılan video özellikle kullanıcı arayüzüne odaklanıyordu. Dolayısıyla telefonun tasarımını görmek pek de mümkün değildi. Yeni video ise hem birçok detayı açığa çıkarıyor hem de boyut olarak iPhone 12 Pro ile bir kıyaslama yapmayı sağlıyor.

Neredeyse tamamen çerçevesiz ekran

Yalnızca 3 dakikalık videoda neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekran görüyoruz. Yani üstelik yan çıtalar değil üst ve alt çıtalar da gözükmeyecek kadar ince. Arka yüzeye geçildiğinde ise plastik ya da polikarbon malzeme görülebiliyor. Ayrıca arkada alt alta dizilen üç kamera var. Hemen yanda ise flaş görülebiliyor.

Samsung şu an için Galaxy S21 ailesiyle alakalı tanıtım tarihini duyurmuş değil. Fakat kısa süre içinde bu yeni ürün ailesinin tanıtılması bekleniyor. iPhone 12 Pro ile yan yana getirildiğinde ise boyutlar neredeyse aynı gibi gözüküyor.

Kutu içeriğinde neler olacak?

Samsung, yeni nesil akıllı telefonlarında kutudan şarj aletini ve kulaklığı çıkarmayı planlıyor. Yani aslına bakılırsa yeni tepe seviyesi modellerle birlikte Apple gibi Samsung da kutu içeriğinde birtakım revizelere gitmek istiyor. Şarjaleti ya da kulaklığa ihtiyaç duyan kullanıcıların bu aksesuarları ek olarak satın alması gerekiyor.

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Samsung da telefonların kutu içeriğinden kulaklık ve şarj aletini kaldırıyor

Samsung Almanya, üst seviye akıllı telefonları denemek ve kullanmak isteyenler için kiralama hizmeti başlattı. Böylece 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl seçenekleriyle birlikte 29 eurodan 119 euroya kadar farklı paketlerle telefonları kullanmak mümkün hale geliyor.

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