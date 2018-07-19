Samsung Galaxy X'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Samsung'a yakın kaynaklar, katlanabilir Galaxy X'in önümüzdeki yılın ilk aylarında piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Samsung'un "Winner" kod adını verdiği yeni akıllı telefonun, küçük bir tablet büyüklüğünde olup, tamamen bükülebilir ve katlanabilir olduğu iddia ediliyor.

Samsung Galaxy X'in fiyatı

Yeni akıllı telefonun bir tarafı ana ekran diğer tarafıysa gösterge ekranı olacak ve kameraların da ikinci ekranda konumlandırılacağı söyleniyor. Samsung Galaxy X için fiyat konusunda çeşitli iddialar var. Wall Street Journal’ın haberine göre şirkete yakın kaynaklar, Samsung’un katlanabilir model için 1500 doların üzerinde bir fiyat düşündüğünü söylüyor. Bu tutar günümüz kuruyla yaklaşık 7.200 TL’ye tekabül ediyor. Vergilendirmelerle birlikte cihazın Türkiye satış fiyatının biraz daha yüksek olması muhtemel.

Bu arada katlanabilir Samsung Galaxy X'in, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan Samsung Unpacked etkinliğinde resmen tanıtılacağı iddia ediliyor.

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