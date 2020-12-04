Samsung kablosuz şarj cihazı için patent aldı

Akıllı telefon üreticilerinin üzerinde en fazla durduğu konuların başında bataryateknolojileri geliyor. Şirketler aslında gerek donanımsal gerekse yazılımsal optimizasyonlarla birlikte akıllı telefonların tek şarjdaki kullanımsüresini uzatmaya odaklanıyorlar. Elbette şarj dolumu için de benzer durum söz konusu. Çünkü şarj dolum süresi de yine önemli kriterlerden biri.

Yüzük benzeri ürün, harekete duyarlı olarak enerji üretiyor.

Samsung'un yeni geliştirdiği ve patentini aldığı teknoloji ise bir kablosuz şarj cihazına işaret ediyor. Güney Kore'deki patent başvurusu, akıllı telefonları tamamen kablosuz şekilde şarj edebilen bir yapıyı gösteriyor. Patent görsellerinden de anlaşılabildiği üzere aslında bu enerjiyi sağlayan yüzük benzeri bir cihaz.

Samsung'un bu teknolojiyi ne zaman hayata geçireceği ise şimdilik belli değil.

Enerji üretmek için herhangi bir pile ihtiyaç duymayan sistem, el hareket ettikçe kinetik enerjiyle kendisini dolduruyor ve daha sonrasında telefonu şarj ediyor. Ek olarak aslında bir de vücut sıcaklığının da enerjiye dönüştürülmesi söz konusu oluyor.

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Az önce de bahsettiğimiz üzere şu an için kablosuz şarj cihazının patenti için başvuru yapılmış durumda. Fakat ne zaman bir somut ürün şeklinde karşımıza çıkacağı belli değil. Samsung'un bu konuda boyutlandırmayla alakalı birtakım sıkıntılar yaşayabileceği üzerinde duruluyor. Eğer bu problem de çözülürse birkaçseneiçinde hayata geçebilir.

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