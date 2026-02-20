Yeni Şafak
Samsung yenilenen yapay zeka asistanı Bixby'yi 25 Şubat'ta Türkiye'de tanıtacak

13:1020/02/2026, Cuma
AA
Samsung Electronics, One UI 8.5 ile daha sohbet tabanlı bir yapıya kavuşan yeni yapay zeka asistanı Bixby'yi 25 Şubat'ta Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, beta programı duyurulan yeni Bixby sürümü, Galaxy kullanıcılarına doğal bir sohbet akışı içinde cihaz kontrolü sunarak ayar yönetimi için gereken zaman ve çabayı azaltmayı hedefliyor.

Samsung'un yeni inovasyonları, 25 Şubat'ta Türkiye saatiyle 21.00'de düzenlenecek "Galaxy Unpacked" etkinliğinde paylaşılacak.

Yeni Bixby, kullanıcıların belirli ayar adlarını bilmesine gerek kalmadan, kendi ifadeleriyle cihazlarını yönetebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, uygulamalar arasında gezinme ve sistem ayarlarını değiştirme işlemlerini sohbet eder gibi gerçekleştirebiliyor.

Örneğin kullanıcı, "Ben bakarken ekranın kapanmasını istemiyorum" dediğinde Bixby, ilgili ayarı otomatik olarak etkinleştiriyor. Benzer şekilde, "Telefonum cebimdeyken ekran neden açık kalıyor?" sorusuna bağlamsal analizle yanıt vererek "Yanlışlıkla Dokunma Koruması" gibi ilgili ayarları öneriyor.

Bu yaklaşımın, deneme-yanılma sürecini azaltarak kullanıcıların görevlerini daha hızlı tamamlamasına katkı sağlaması bekleniyor.

CANLI VE GÜNCEL BİLGİYİ ULAŞTIRIYOR

Bixby’nin güncellenen sürümü, gerçek zamanlı internet arama yeteneklerini de destekliyor. Perplexity AI aracılığıyla canlı ve güncel bilgilere erişim sağlanırken, sonuçlar doğrudan Bixby arayüzü içinde görüntüleniyor.

Böylece kullanıcılar ayrı bir tarayıcı veya uygulamaya yönlendirilmeden bilgiye ulaşabiliyor. Örneğin, "Seul'de çocuklar için yüzme havuzu olan otelleri bul" komutuna karşılık Bixby, ilgili internet sonuçlarını kendi arayüzünde sunuyor.

Bixby güncellemeleri, Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, İngiltere ve ABD dahil belirli pazarlarda One UI 8.5 kapsamında sunulacak. Güncellemenin ilerleyen dönemde diğer pazarlara da aşamalı olarak yayılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Deneyim (MX) İş Birimi Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Won-Joon Choi, 2024'te ilk yapay zeka mobil cihazlarını tanıttıklarını anımsatarak, yapay zekayı daha fazla kişi için erişilebilir ve kolay kullanılır hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Won-Joon Choi, "Deneyime doğrudan bir cihaz asistanı entegre etmeye karar verdik. Bunu desteklemek için Bixby'yi daha doğal etkileşimler ve sezgisel cihaz kontrolü sağlayacak şekilde yeniden tasarladık." ifadelerini kullandı.



