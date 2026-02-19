Yapay zeka fetva veremez

Ramazan ayı geldiğinde, yapay zekâ platformlarına yöneltilen soruların sayısında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Özellikle dini konularda dijital kaynaklardan alınan yanıtların ne kadar sağlıklı ve güvenilir olduğu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar, yapay zekânın bilgilendirici bir araç olduğunu ancak dini hükümlerde nihai otorite olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen milyonlarca kişi, hızlı ve pratik bilgiye ulaşmak için dijital asistanlara başvuruyor.

EN MERAK EDİLEN ORUCU NE BOZAR

Ramazan denildiğinde en çok sorulan soruların başında “Hangi durumlar orucu bozar?” geliyor. Ramazan’da en dikkat çekici başlıklardan biri ise oldukça sıra dışı sorular oluyor. “VR gözlükle yemek simülasyonu izlemek orucu bozar mı?”, “Yemek tarifine bakarken ağza su gelmesi oruca zarar verir mi?” gibi detay sorular öne çıkıyor.

DERİN KONULARI DANIŞMAYIN

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Süleyman Derin, basit ve gündelik konuların yapay zekaya sorulabileceğini ancak yorum gerektiren ve muhakeme yapılması gereken konuların danışılamayacağını söyledi. “Yapay zeka insan değil. Bir ruhu yok. Dolayısıyla muhakeme yeteneği de yok” diyen Derin, “Nasıl sağlık mevzuatında genelgeçer bilgileri alıyoruz ancak uzmanlar kendinize teşhis koymayın diye uyarıyor. Aynı şey bu alan içinde geçerli” ifadelerini kullandı.







