Uzman isim uyardı: Ramazan ayı kilo verme sürecini durdurmaz

“Ramazan’da birçok kişi pratiklik nedeniyle beklemiş yemeklere, yeniden ısıtılan proteinlere, işlenmiş gıdalara, soslu ve fermente ürünlere daha çok yönelir. Ancak bu tarz beslenme bazı kişilerde histamin yükünü artırabilir. Histamin yükseldiğinde vücut bunu çoğu zaman 'kilo aldım' diye hissettirir. Çünkü histamin yükü şunları artırabilir: ödem, şişkinlik, cilt hassasiyeti, baş ağrısı, çarpıntı, huzursuzluk ve uyku kalitesinde bozulma. Bu nedenle ramazanda tartıda görülen artışların bir kısmı yağ değil, inflamasyon ve su tutulumudur. İşte bu yüzden ‘oruç tutuyorum ama kilo veremiyorum’ diyen pek çok kişi, aslında kalori değil yüksek histamin ve yüksek inflamasyon sorununu yaşıyor olabilir.