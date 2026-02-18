Fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Camii'nde ramazanın manevi iklimi programlarla yaşatılacak

Ramazan boyunca mukabele ve vaaz programları





Çoban, bu yıl da ramazanın dolu dolu geçeceğini belirterek, "Salalar, geceleri sahur vaktinde okunan temcitler, Kur'an tilavetleri, salat-ı ümmiyeler, mukabeleler, ilahiler, enderun usulü teravih ve cumhur müezzinliğiyle dolu dolu geçecek. Sabah, öğle ve ikindi namazından önce mukabele-i şerif okunacak. Her akşam da teravih namazı öncesi çok kıymetli hocalarımızın yaptığı bir vaaz-ı nasihat programı olacak." ifadelerini kullandı.





Enderun teravih geleneğini ve tarihçesini aktaran Çoban, 18. ve 19. yüzyılda Buhurizade Mustafa Itri ve İsmail Dede Efendi gibi musiki ustalarının vesilesiyle bu geleneğin önce İstanbul'a sonrasında dünyaya yayıldığını anlattı.