Adli süreçlere ‘yapay zekâ’ takibi: Adalet’te ‘Yapay Zekâ Müdürlüğü’

Bu adım ile birlikte yeni kurulan birim, adalet sisteminde hız, verimlilik, tutarlılık, öngörülebilirlik ve erişilebilirlik sağlayacak yeni yapay zekâ projelerini hayata geçirmek üzere yapılandırıldı. Şube Müdürlüğü bünyesinde öncelikle akıllı karar destek sistemleri geliştirilecek. Hâkim, savcı ve yargı personeline destek sağlayacak bu sistemlerle, dava süreçlerine ilişkin öngörü modelleri, tutarsızlık tespit araçları, iddianame analizi ve karar taslaklarının hazırlanmasında kullanılan yapay zekâ altyapıları genişletiliyor.





TUTARLILIK VE RİSK ANALİZİ SÜREÇLERİNE DESTEK





İleri veri analizi ve belge sınıflandırma çalışmaları bu yeni birim tarafından yürütülecek. UYAP’a entegre biçimde çalışacak otomatik evrak sınıflandırma yazılımları, tebligat bilgi çıkarma araçları, EzCümle ve Söyle Yazsın projeleri gibi metin odaklı sistemler daha da geliştirilerek adliyelerde günlük iş yükünün azaltılması planlanıyor. Şube, ayrıca iş optimizasyonu ve hata önleme sistemlerini devreye alacak. İddianamelerde tutarsızlık tespiti, delil incelemelerinde otomatik filtreleme, bürokratik süreçlerde gecikmeleri azaltacak erken uyarı algoritmaları ve risk analiz motorları kurulacak.





Dijital dolandırıcılık, şiddet suçları ve organize suç yapıları gibi alanlarda yapay zekâ destekli tahminleme sistemi yaygınlaştırılacak. Görsel içerik analizi için resimden argo ve nesne tespiti modülleri uygulanacak. Sosyal medya delilleri, kamera kayıtları ve dijital içeriklerin sınıflandırılması hızlandırılacak.





YAPAY ZEKÂ KARAR VERİCİ DEĞİL, SÜRECİ DESTEKLEYİCİ OALCAK





Yeni şube, ulusal yapay zekâ ekosistemine katkı sağlamak amacıyla açık veri, yazılım standartları ve kurumlar arası entegrasyon çalışmalarını da yürütecek. Mevzuatın yapay zekâ kullanımını destekleyecek şekilde güncellenmesi için teknik raporlar hazırlanacak. Yapay zekâ sistemlerinde hukuka uygunluk, mahremiyet koruması ve sorumluluk alanlarına ilişkin kriterler belirlenecek. Tüm bu çalışmalar insan merkezli yaklaşımla yürütülecek. Yapay zekâ, karar verici değil, karar sürecini destekleyici bir araç olarak konumlandırılacak. Kurulan şube ile birlikte yargı süreçlerinin hızlandırılması, iş yükünün azaltılması ve dijital dönüşümün ivme kazanması hedefleniyor.









Çetelere yapay zekâ ile kapsamlı çözümleme





“CBS Örgüt Tahmin Projesi” kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı dosyalarında örgüt bilgilerinin girilmesi sürecinde insan kaynaklı hatalar ve eksiklikler, eksik veri girişleri ciddi sorunlara yol açıyordu. Bu durum adli istatistik verilerinin güvenliğini, güvenilirliğini ve denetçi kuruluşların talep ettiği raporların doğruluğunu olumsuz yönde etkiliyordu. Proje kapsamında geliştirilen yapay zekâ modeli ile bu soruna da çözüm getirildi. Proje sistemde kayıtlı terör örgütü bilgileri ile yeni girilen verileri otomatik olarak eşleştirerek, veri girişindeki hataları minimize ediliyor.











