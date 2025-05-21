Antik kente yapay zeka girdi.

Ziyaretçiler, antik kente geldiklerinde üç boyutlu hologram teknolojisiyle hazırlanan üç odalı mezar sahneleriyle karşılanıyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, yaptığı açıklamada, "Bu canlandırma projesiyle antik kentte, medeniyetin en parlak dönemlerine ait yaşamın belirli yönlerini yeniden canlandırmayı amaçladık. Mezar alanlarında, özellikle nekropol (mezarlık) bölgesinde, mezarların nasıl oluşturulduğunu, kimlerin yattığını ve o döneme ait yaşamın bazı şifrelerini ziyaretçilere aktaran bir alan oluşturduk. Bir de üretim alanını da canlandırdık. Üst kısımlarda ise antik dönemde yaygın olarak kullanılan kesme taşların işlendiği taş ocağını anlatan bir sahne yer alıyor. Bu taşların nasıl kesilip çıkarıldığını, dönemin teknolojisiyle çalışan bir vinç mekanizmasıyla gösteriyoruz. Hologramlar ve modern teknolojiler aracılığıyla ziyaretçilere aktaran bir yapı oluşturduk. Amacımız, sahip olduğumuz bu eşsiz değeri vatandaşlara ve ziyaretçilere daha etkili ve ilgi çekici bir şekilde sunabilmek. Böylece hem tarih bilincini artırmayı hem de şehrimizin turizm potansiyelini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız da çalışmaların kent için önemine dikkati çekerek, Perre Antik Kenti'nin değerli bir tarihi alan olduğunu vurguladı.