Antik Kent dijital sanatta

Kültürel mirasın korunması için müzecilik, restorasyon, arkeoloji ve kütüphanecilik alanlarında sektöre yönelik bir proje olan Heritage İstanbul, bu yıl 8. kez gerçekleşecek. 15 Mayıs’ta başlayacak “Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarı ve Konferansı” çalışmalarını ülke geneline yayacak bir adım attı. Bu kapsamda Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti’ne odaklanılacak. Bu kapsamda 13 bin 500 kişilik stadyum açığa çıkartılacak, antik kent alanından çıkartılan eserlerin de dijital versiyonları hazırlanacak.

ESERLER FUARDA SERGİLENECEK

Yaklaşık 5 bin yıllık tarihe sahip antik kent, toprak ana yani Kibele kültürünü günümüze kadar taşıyan önemli bir kalıntı. Kentin simgesi İmparator Hadrianus döneminde inşası tamamlanmış Zeus Tapınağı ise Anadolu’da en iyi korunmuş ibadet mekanlarından birisi. Aynı zamanda tapınağın Kibele ile ilişkilendirilen Anadolu’daki ilk yapılardan olması da bölgeyi önemli kılıyor.

Böylesi zengin bir mirasın bilinmesi için harekete geçen Heritage, bir de iş birliğine imza attı. Dünyanın ilk borsasının da yer aldığı Aizanoi Antik Kenti'nin kültür mirasını geleceğe taşımak için dijital varlık borsası ve teknoloji şirketi CoinTR ile çalışacak. Bu kapsamda, tarihi kentin simgesi olan Zeus Tapınağı, Zeus Arkoteri, Borsa alanı, Roma Köprüsü ve Antik Kent alanından çıkartılan eserlerden NFT’ler hazırlanacak. Limitli olarak üretilecek NFT’ler Heritage İstanbul’da sergilenecek.

İLK KAZMA HAFTAYA VURULACAK

Heritage Projeleri kurucusu Osman Murat Akan, Aizanoi’a dikkat çekmek için iş birliği toplantısını Kütahya’da yaptıklarını dile getirdi. Akan, “Sekiz sene sonra İstanbul’dan çıkarak tüm Türkiye’nin sorunlarını yerinde paylaşmak için böyle bir şeye başladık. 2022’de Selçuklu, geçtiğimiz sene Hititler üzerine giderek Hattuşa sembollerini kullandık. Bu yıl da Aizanoi’u kurumsal yüzümüz olarak ele aldık” dedi.

2021 yılından beri de Aizanoi’un kazı başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Coşkun, önümüzdeki günlerde antik kent alanındaki çalışmalara yeniden başlayacaklarını dile getirdi. Prof. Coşkun, Depremlerden çokça etkilenen tiyatro-stadyum yapısının dünyadaki tek örneğinin Aizanoi’da olduğunu aktardı. Tiyatro alanına yığılmış taşlar arasında kırık tiyatro koltukları tespit ettiklerini belirten Coşkun, bu taşlar üzerindeki çeşitli işlemelerin loca koltuğu olduğuna değindi.

STADYUM AÇIĞA ÇIKARILACAK

Stadyumu ilk kez önümüzdeki hafta kazacaklarını ifade eden kazı başkanı Gökhan Coşkun, büyük heyecan duyduklarını dile getirdi. Coşkun, “Tiyatro farklı işlevlerle de kullanılıyor. Çeşitli toplantılar yapılıyor, bayramlar kutlanıyor. Her tiyatro aslında bir Dionysos tapınağıdır. Dionysos'la ilişkili atletik yarışlar, gladyatör dövüşleri yapılıyordu. Tiyatro alanının 10 bin, stadyumunsa 13 bin 500 kişilik olduğu öngörülüyor. 2024 sezonunda stadyumun iki kanadını komple açığa çıkaracağız. Elimizde mevcut halinin çizimi yok. İlk hedefimiz toprağı temizlemek” dedi.







