Sardes Antik Kenti Gece Müzeciliği halkasına ekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonu doğrultusunda başlattığı Gece Müzeciliği uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği bu uygulama kapsamında, Manisa’nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti de Gece Müzeciliği halkasına ekleniyor.

Haziran ayı sonunda tamamen aydınlatılarak gece ziyaretine açılması planlanan projede altyapı çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Sardes’in ışıklandırılan bölümleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Sardes Antik Kenti’nin önemi:

• Lidya Devleti’nin başkenti olan Sardes, 5000 yılı aşkın tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

• Tarihte ilk defa devlet güvencesinde para basılan yer olarak bilinir.

• Tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliği sayesinde dönemin en zengin kentlerinden biri olmuştur.

• Hristiyanlık tarihinde büyük önemi bulunan Yedi Kilise‘den biri bu kenttedir (Vahiy Kitabı’nda geçer).

• Antik kentte, dünyanın en görkemli İon düzeni tapınaklarından biri, anıtsal hamam-gymnasium kompleksi ve antik dünyanın en büyük havrası yer almaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi ve kültürel mirasın daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizmin 12 aya yayılması hedefiyle Gece Müzeciliği projelerini aralıksız sürdürecek.







