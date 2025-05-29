Finansal teknolojide yapay zeka zirvesi

Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer, DevSecOps'un yazılım, güvenlik ve operasyonu birbirine entegre ettiğini söyleyerek, "Yapay zeka yalnızca bir araç ve nihai karar verici her zaman insan olacak" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı ise etkinliğin, teknolojinin güvenlikle entegre biçimde nasıl geliştirilebileceğine dair değerli bir platform sunduğunu ifade etti.