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Finansal teknolojide yapay zeka zirvesi

Finansal teknolojide yapay zeka zirvesi

04:0029/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Borsa İstanbul ev sahipliğinde ve Albayrak Medya sponsorluğunda düzenlenen, DevSecOps Days gong töreniyle başladı.

Dünyanın farklı noktalarında teknoloji uzmanlarını, 'AI for DevSecOps' teması altında bir araya getiren organizasyon toplamda iki gün sürecek. Etkinliğin açılış gongunu; Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Serttaş, Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam, Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Hasan Yaşar birlikte çaldı.

FİNANSIN ATAR DAMARI TEKNOLOJİ

Programın açılışında konuşan Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı Mehmet Ali Serttaş, yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerinde dönüştürücü etkisini vurguladı. Serttaş ayrıca, güvenliğin sistem tasarımının ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, uluslararası uzmanların Türkiye’deki bilişim liderleriyle aynı sahnede buluşmasının önemine değindi. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Tutam ise finans sektöründe teknolojinin merkezi rol oynadığını ifade ederek, etkinliği bu vizyonun bir parçası olarak değerlendirdiklerini söyledi.

NİHAİ KARAR VERİCİ İNSAN

  • Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Taşkın Özer, DevSecOps'un yazılım, güvenlik ve operasyonu birbirine entegre ettiğini söyleyerek, "Yapay zeka yalnızca bir araç ve nihai karar verici her zaman insan olacak" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Burcu Doğan Kasacı ise etkinliğin, teknolojinin güvenlikle entegre biçimde nasıl geliştirilebileceğine dair değerli bir platform sunduğunu ifade etti.


#Borsa İstanbul
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