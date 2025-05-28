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Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 oldu

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 96,7 oldu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:3428/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 oldu
Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,05 artışla 96,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks nisanda 96,6 iken, mayısta yüzde 0,05 artarak 96,7 oldu. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artışla 84,8'e yükseldi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,2 azalarak 98,6 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,9 artışla 110,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,6 artarak 111,2, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 artışla 88,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
Aylar/yıllar
2021
2022
2023
2024
2025
Ocak
96,7
102,3
99,7
99,6
99,7
Şubat
96
99,5
99,3
99,2
99,2
Mart
99,5
96,5
99,1
100,3
100,8
Nisan
94,2
95,8
102,6
99,2
96,6
Mayıs
93
98
104,1
98,3
96,7
Haziran
98,7
94,8
101,5
95,8

Temmuz
101,7
94,3
99,6
94,4

Ağustos
102,6
94,9
94,4
93,1

Eylül
104,3
95
95,6
95

Ekim
103,3
97,9
96,8
98,1

Kasım
101,5
97,6
95,4
97,2

Aralık
99,7
98,4
96,5
98,9




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