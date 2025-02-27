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Ekonomik güven endeksi azaldı

Ekonomik güven endeksi azaldı

10:3827/02/2025, Perşembe
DHA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin aylık yüzde 0,5 azalarak 99,2 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2025 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,7 iken, şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 99,2 değerini aldı.


Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,2 oranında artarak 102,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.



#TÜİK
#ekonomi
#Şubat

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