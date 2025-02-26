TİM Başkanı Gültepe Akdenizli ihracatçılarla buluştu

"Bizim, 2028'de de hedefimiz büyük, 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı. Toplamda 575 milyar dolar gibi hedef var. 2025'in ilk 2 ayı bitmek üzere önümüzde çok fazla süre yok. Bu ihracat artışları tamam ama bundan sonra mutlak suretle çift rakamlı olması lazım. Yani en az yüzde 10 üzerinde rakamla artış sağlamalıyız ki önümüzdeki dönemlerde ortaya koymuş olduğumuz hedefleri yakalayalım.