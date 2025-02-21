Türkiye'de kredi kartı sayısı 130 milyon oldu: Ocak ayında 1.61 trilyon liralık ödeme yapıldı

BKM, ocak ayına ilişkin kart verilerini açıkladı.

Kart sayısı 438 milyona yükseldi

Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon oldu. Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Kart sayısı ise 438,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kredi kartlarıyla 1.3 trilyon lira ödeme yapıldı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya ulaştı. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 207,8 milyar lirasında banka kartları, 32,4 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

1.58 milyar kez ödeme yapıldı

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 69, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 47 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 78 şeklinde gerçekleşti. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,58 milyar oldu.

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