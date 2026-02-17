Aileler için yapay zeka bilinci şart

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde dün 1. Uluslararası Ailenin Güçlendirilmesi Konferansı düzenlendi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sadabad Kampüsü’nde gerçekleştirilen konferansta, dijitalleşmenin aile yapısına etkileri ve yapay zekânın oluşturduğu yeni risk alanları masaya yatırıldı. Konfetasta konuşan Aile Bakanlığı Öfke Kontrol Birim Müdürü Cengiz Bağdat, toplumun yapay zekâyı çoğunlukla sohbet uygulamaları üzerinden tanıdığını ancak bu alanın çok daha geniş bir teknoloji ekosistemi olduğunu söyledi. Son yıllarda çocukların duygusal sorunlarını aileleri ya da akranları yerine dijital platformlarda paylaşmaya yönelttiğini belirten Bağdat, “Bir çocuk, ‘İntiharı nasıl yapabilirim?’ diye bir chatbota yazabiliyor. İşte etik sorun tam olarak burada başlıyor. Böyle bir risk tespit edildiğinde sistemin zararlı içerik üretmesi değil, çocuğu doğru destek mekanizmalarına yönlendirmesi gerekir. Kamu kurumlarıyla entegre bir erken uyarı sistemi kurulması şart” diye konuştu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ise dijitalleşmenin aile yapısını doğrudan etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Şimşek, aileyi güçlendirmeye yönelik bilimsel ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.