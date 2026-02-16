Türkiye'de ilk: Yapay zekâ destekli Cerrahpaşa Kadın Doğum Tüp Bebek Merkezi yeniden faaliyette

İstanbul’un birinci, Türkiye’nin ikinci tüp bebek merkezi Cerrahpaşa Kadın Doğum Tüp Bebek Merkezi, 15 yıl sonra yeniden hizmete başladı. Üniversitenin yeni yerleşkesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne bağış usulüyle inşa edilen merkez son model tıbbi cihazlarla donatıldı. Yapay zekâ destekli çalışmaların yürütüleceği merkez, sadece kanser hastalarının çocuk sahibi olmalarını sağlamakla kalmayacak. Aynı zamanda araştırmacıların eğitileceği bir üs olacak.

Hata payı en aza inecek

Merkezin açılışına İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Nuri Aydın katıldı. Aydın Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Burada açılan tip bebek merkezi daha özellikli vakaların genetik problemi olan hastaların çözümlerinin olduğu, kanser tedavisi alan ahstaların gelecekte çocuk sahibi olabilecekleri altyapıya sahip bir merkez. Tıpla mühendisliği bir araya getirip yapay zekâyla birlikte, tüp bebeğin daha efektif yürütüleceği ve birtakım özellikli çalışmaların yapılacağı bir yer. Yapay zekâ tüp bebek ya da doğumla ilgili süreçlerde en iyi embriyonun seçilmesi en iyi spermin seçilmesi önem taşıyor. Bugüne kadar seçimler, insan gözüyle, hata payıyla yapılıyordu. Bundan sonra yapacağımız araştırmalarla artık bunu yapay zekâ destekli bir şekilde ilerleteceğiz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacak."

Araştırma ve eğitimin de merkezi olacak

Cerrahpaşa Tııp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse ise merkezi sağlık faaliyetlerinin yanı sıra bir eğitim alanı olarak kurguladıklarını ifade etti. Köse, "Merkezimiz, bir süre ara verildikten sonra bugün tekrar çok daha teknolojik çok daha donanımlı bir şekilde hayata geçiyor. Fakültemiz sağlık hizmetinin yanında eğitim faaliyetleriyle de oldukça ön plana çıkmaktadır. Bugün açtığımız bu merkezde aynı zamanda Histoloji Embriyoloji uzmanlarına ve özellikle Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanlarına tüp bebek eğitimleri vermek üzere bir plan hazırladık. Aynı zamanda araştırma faaliyetleri yürütülecek. Türkiyenin en önde gelen tüp bebek merkezi olacağı muhakkak" dedi.

Kongrelerde sunum yapılacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gözde ise "Sperm seçme konusundaki çalışmalarımıza başladık. Verilerini toplayarak, sonuçlarını almaya çalışıyoruz. Bunun neticesinde dünyanın sayılı kongrelerinde sunum gerçekleştireceğiz. Daha sonra bulduğumuz teknikleri de halkımıza uygulamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Koru ise şunları söyledi: "Bugün bizim için önemli bir gün. 30 yıl aradan sonra Cerrahpaşa Tıp Bebek Merkezi kapılarını Türk milletinin hizmetine açıyor. Tarihsel süreç içerisinde yeni yerimize taşındık. Deprem nedeniyle binalarımız desteklendirildi. Bu süreçte fiziksel yetersizlikler ve hastanenin tarihsel konumu nedeniyle geçici olarak kapandı. Fakat yeni taşındığımız yerde yeni yerimiz ve yeni cihazlarla tekrar hayat buldu. Bu ünitenin yapımında özel sektör ve kamu işbirliği yaptı. Ülker Yönetim Kurulu desteklerini esirgemedi. Devletimiz de son model tıbbi cihazlarla üniteyi donattı. Hocalarımızın tarihsel birikimi ve son model tıbbi cihazlar birleşerek halkımızın infertilite, kısırlık tedavisinde sonuna kadar yanındayız."







