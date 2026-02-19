Yeni Şafak
Yapay zekâ şaşırttı: Fenerbahçe - Not. Forest maçı için aynı skoru verdiler

18:3819/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadele öncesi yapay zekâ uygulamalarının skor tahminleri dikkat çekti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off etabında İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy’de oynanacak eşleşmenin ilk ayağı saat 20.45’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmada İsviçreli hakem Scharer düdük çalacak.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet alarak İngiltere’de oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koymayı hedefliyor. Kritik mücadele öncesi ise yapay zekâların skor tahminleri dikkat çekti.

Üç farklı yapay zekâ platformu da maç için aynı sonucu öngördü. ChatGPT, Gemini ve Grok karşılaşmanın 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanacağını tahmin etti. Ortak skor beklentisi, sarı-lacivertlilerin sahasında bir adım önde olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Lig
#Nottingham Forest
