Yapay zekâ şaşırttı: Fenerbahçe - Not. Forest maçı için aynı skoru verdiler

Üç farklı yapay zekâ platformu da maç için aynı sonucu öngördü. ChatGPT, Gemini ve Grok karşılaşmanın 2-1 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlanacağını tahmin etti. Ortak skor beklentisi, sarı-lacivertlilerin sahasında bir adım önde olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.