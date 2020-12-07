Samsung'dan 600 MP çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefon

Görünüşe göre Samsung, kameralardaki 'megapiksel' savaşını başka bir seviyeye taşımak istiyor. Çünkü şirketin çalışmalarında 600 MP çözünürlük sunan bir akıllı telefon kamerası yer alıyor. Bu yeni bir bilgi değil. Çünkü geçen yıl başında da Güney Koreli şirketin 600 MP sensörügeliştirmeye odaklandığı biliniyordu. Ancak sızan yeni bir sunum görseli, bu sensörün hâlâ geliştirilmekte olduğunu gösteriyor. Yani Güney Koreli şirket bu konuda vazgeçmiş değil. Ancak üretimle alakalı bazı sıkıntılar ya da aksaklıklar olduğu tahmin ediliyor.

Akıllı telefonun gövdesinden büyük oranda taşıyor.

Mobil dünyaya yönelik sızıntılarıyla yakından tanınan Ice Universe'in paylaştığı yeni bilgiler ve görseller, yeni Samsung akıllı telefon sensörünün ayrıntılarını ortaya çıkarıyor. Ancak bu sızıntıya göre kamera modülü şu anda bir akıllı telefonun arka kısmının yaklaşık %12'sini kaplayacağı ve daha da kötüsü 22 mm'lik bir çıkıntı yapacağını gösteriyor. Referans olarak Samsung Galaxy S20'nin yalnızca 7.9 mm kalınlığında olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu nedenle 22 mm'lik bir çıkıntı genel telefon kalınlığının üç katı anlamına geliyor.

REKLAM

Samsung'un sunumlarındaki görselde 600 MP'lik sensörün bazı teknik ayrıntıları yer alıyor.

Söylentilere göre Samsung kameranın modülünün boyutunu küçültmek için çalışmalara devam ediyor. Hatta slaytta şirketin konuyla alakalı 'ISOCELL kamera sorununu çözmek gerekecek.' şeklinde bir madde de yer alıyor. Piyasada satılan akıllı telefonlarda kullanılan 108 MP ISOCELL kamera sensörünü geliştiren tek şirket olduğu için Samsung bu alanda çok önemli bir yere sahip. Yine de 600 MP epey büyük bir adım. Dolayısıyla bu teknolojinin ne zaman hayata geçirilebileceği konusu şimdilik belirsizliğini koruyor.

600 MP sensöre ihtiyacımız var mı?

Akıllı telefon üreticileri öne çıkma umuduyla birbirlerini geride bırakmaya devam ederken MP savaşları da devam ediyor. Bugün, 48 MP ve 64 MP kameralar, orta ve hatta giriş seviyesi akıllı telefonlarda bile standart halini alıyor.

REKLAM

Şimdi ise en tepe seviyesi modellerde 108 MP kameralar görüyoruz. Söylentiler bir yandan da 256 MP çözünürlüklü modellere yöneliyor.

Dolayısıyla, daha fazla megapiksel cihazların öne çıkmasına yardımcı olabilir ve yukarıda da bahsettiğimiz gibi görüntü ve video kalitesinde gözle görülür bir kalite düşüklüğü olmadan yakınlaştırma konusunda fayda sağlayabilirler.

Ancak bu kameralar, örneğin 12 MP'lik bir kameranın sunabileceğinden çok daha küçük pikseller gerektirir; bu da yakınlaştırma yapmadığınız zaman sonuçların, özellikle düşük ışıkta her zaman iyi olmayacağı anlamına geliyor. Muhtemelen Apple ve Google gibi şirketlerin sonsuz MP'leri kovalamamasının nedeni de bu.

Yani sadece 600 MP akıllı telefon kameraları uzakta değil. Aynı zamanda beklemeye değip değmeyeceği ise merak konusu.

REKLAM

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy kamera uygulamasının gizli özelliği ortaya çıktı