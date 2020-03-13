Samsung'tan koronavirüse karşı ultraviyole tedbir

Bugün itibarıyla 4.720 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs, geçtiğimiz günlerde de Türkiye sınırına giriş yaptı. Bu virüsten korunabilmek için yapabileceğimiz en temel şey ise ellerimizi sık sık ve doğru bir şekilde sabun yardımıyla yıkamak.

Türkiye, ellerini yıkayan ve kişisel hijyenine önem veren bir ülke. Fakat ellerimizi ne kadar yıkarsak yıkayalım, gün içerisinde dokunduğumuz her şey mikroplarla dolu. Bunların başında da elbette akıllı telefonlar geliyor. Uzmanlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan akıllı telefonların temizlik durumunun, tuvaletlerden bile kötü olduğunu ifade ediyor. Akıllı telefonlardaki bu gerçek, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gözünden kaçmadı.

Samsung hijyene çözümü buldu

Hiçbir zarar vermeden hijyeni sağlayacaklar

Samsung, yetkili servisleri ve deneyim merkezlerinde başlattığı yeni bir hizmetle, akıllı telefonları ücretsiz olarak temizliyor. Ultraviyole ışıkla gerçekleştirilen temizleme işlemi, telefona hiçbir zarar vermezken cihazın hijyenini de sağlıyor. Ancak bu şekilde bir temizleme işleminin telefonu ne kadar süreyle temiz tutacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

arşiv

Samsung'un ücretsiz olarak sunduğu telefon temizleme işlemi şu an için; İspanya, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda, Finlandiya, Japonya, Arjantin, Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Hırvatistan, Pakistan, Peru, Polonya, Rusya, İsveç, Hırvatistan, Güney Kore ve Norveç'te aktif olarak hizmet veriyor. Samsung, yeni hizmetini kısa bir süre sonra şu ülkelerde de hizmete sunacak;

REKLAM

Avustralya, Avusturya, Kanada, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İsrail, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Letonya, Meksika, Hollanda, Panama, Filipinler, Romanya, Singapur, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık. Webtekno'nun haberine göre; listede Türkiye yok ancak Samsung'un bu hizmeti başlatma kararı aldığında virüsün Türkiye'de olmadığını düşündüğümüzde, artık Türkiye'nin de bu kapsama alınmasını bekleyebiliriz.