Teknoloji Samsungtan koronavirüse karşı ultraviyole tedbir
MOBİL DİĞER

Samsung'tan koronavirüse karşı ultraviyole tedbir

Samsung, Corona virüsü salgını nedeniyle yeni bir hizmet başlattı. Tamamen ücretsiz olarak başlatılan bu hizmet, akıllı telefonların ultraviyole ışığıyla temizlenmesini kapsıyor.

Haber Merkezi Diğer
arşiv
arşiv

Bugün itibarıyla 4.720 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan virüs, geçtiğimiz günlerde de Türkiye sınırına giriş yaptı. Bu virüsten korunabilmek için yapabileceğimiz en temel şey ise ellerimizi sık sık ve doğru bir şekilde sabun yardımıyla yıkamak.

Türkiye, ellerini yıkayan ve kişisel hijyenine önem veren bir ülke. Fakat ellerimizi ne kadar yıkarsak yıkayalım, gün içerisinde dokunduğumuz her şey mikroplarla dolu. Bunların başında da elbette akıllı telefonlar geliyor. Uzmanlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan akıllı telefonların temizlik durumunun, tuvaletlerden bile kötü olduğunu ifade ediyor. Akıllı telefonlardaki bu gerçek, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gözünden kaçmadı.

Samsung hijyene çözümü buldu

Hiçbir zarar vermeden hijyeni sağlayacaklar

Samsung, yetkili servisleri ve deneyim merkezlerinde başlattığı yeni bir hizmetle, akıllı telefonları ücretsiz olarak temizliyor. Ultraviyole ışıkla gerçekleştirilen temizleme işlemi, telefona hiçbir zarar vermezken cihazın hijyenini de sağlıyor. Ancak bu şekilde bir temizleme işleminin telefonu ne kadar süreyle temiz tutacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

arşiv

Samsung'un ücretsiz olarak sunduğu telefon temizleme işlemi şu an için; İspanya, Danimarka, Malezya, Yeni Zelanda, Finlandiya, Japonya, Arjantin, Vietnam, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Hırvatistan, Pakistan, Peru, Polonya, Rusya, İsveç, Hırvatistan, Güney Kore ve Norveç'te aktif olarak hizmet veriyor. Samsung, yeni hizmetini kısa bir süre sonra şu ülkelerde de hizmete sunacak;

Avustralya, Avusturya, Kanada, Çekya, Fransa, Yunanistan, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, İsrail, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Letonya, Meksika, Hollanda, Panama, Filipinler, Romanya, Singapur, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık. Webtekno'nun haberine göre; listede Türkiye yok ancak Samsung'un bu hizmeti başlatma kararı aldığında virüsün Türkiye'de olmadığını düşündüğümüzde, artık Türkiye'nin de bu kapsama alınmasını bekleyebiliriz.

Samsung'un tam ekranlı modeli Galaxy A80 tanıtıldı
TEKNOLOJİ
Samsung'un tam ekranlı modeli Galaxy A80 tanıtıldı

Gezinin bilinmeyen yüzünü anlattı

Gezi'nin bilinmeyen yüzünü anlattı

"Sn. Gül Cumhurbaşkanımızı arayarak Taksim'e giriş için ısrar etti."
Uçaklar bomboş

Uçaklar bomboş

​Avrupalı ve Asyalı hava yolu şirketleri sinek avlıyor.
81 ildefiyat denetimi

81 ilde
fiyat denetimi

​Bakan Pekcan'ın talimatıyla harekete geçtiler.
Stokta ve üretimde <br>hiçbir sıkıntı yok

Stokta ve üretimde
hiçbir sıkıntı yok

İş dünyasından vatandaşları rahatlatan açıklama.
Borsada<br>koronavirüs önlemi

Borsada
koronavirüs önlemi

Yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

​3 ay askıya alındı, kolonya ve dezenfektan üretimi artacak.
Peş peşe<br>iptaller geliyor

Peş peşe
iptaller geliyor

​Koronavirüs salgını iş dünyasını da vurdu.
Türkiye'de ikinci korona vakası

Türkiye'de ikinci korona vakası

Bakan Koca: İlk hastamızın çevresindeki bir kişi.

İkinci büyük<br>indirim kapıda

İkinci büyük
indirim kapıda

​Bu gece yarısından itibaren yansıması bekleniyor.
102 yıl önce<br>aynı manzara

102 yıl önce
aynı manzara

​Tarihin en büyük salgınında 50 milyon kişi ölmüştü.
Tatil kararından veliler memnun

Tatil kararından veliler memnun

"​Dışarı çıkmayacaklar evde oturacaklar, korunacaklar."
3 ilde dev operasyon

3 ilde dev operasyon

1012 güvenlik görevlisi katılıyor.
Öğrenciler talebe yetişemiyorlar

Öğrenciler talebe yetişemiyorlar

​Korona sonrası gece gündüz mesaiye başladılar.
Her burnu akan<br>hastaneye gitmesin

Her burnu akan
hastaneye gitmesin

​Uzmanlar: Her nezle belirtisi koronavirüs değildir!
Piyasalarda<br>koronavirüs krizi

Piyasalarda
koronavirüs krizi

Tarihe yeni 'kara perşembe' olarak geçti.
Koronavirüs çağrısı!

Koronavirüs çağrısı!

​İran 'ACİL' koduyla yardım talebinde bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.