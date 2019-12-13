Sanal yolculuk ezberleri bozacak

Sanal gerçeklik gözlükleri ilerleyen yıllarda hem seyahat hem de sağlık alanında yer ve zaman imkansızlıklarını ortadan kaldıracak bir teknoloji olarak görülüyor.

ABD'li teknoloji şirketleri drone ve artırılmış gerçeklik (VR) gözlüklerini entegre ederek "dijital ışınlanma"yı gerçekleştirmeye çalışıyor.

Sanal gerçeklik gözlükleri ve drone teknolojisinin geliştirilmesiyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde "Dijital ışınlanma" hayatımıza girecek. Accenture Labs bilim adamları artırılmış sanal gerçeklelik ve drone yardımıyla insanların gidemediği ancak gitmek istediği yerleri, bulundukları yerden keşfedebileceklerini söylüyor. Accenture Labs genel müdürü Marc Carrel Billiard "Dünyayı deneyimleme biçmimiz yeniden oluşturulacak" diyor.

Xtend teknoloji şirketi , 2020 yılının başlarında, kullanıcının kafasının hareketleriyle değişecek 180 derecelik bir görünüm sunan bir model satmaya başlamayı planlıyor. Şirket yetkililerinden Matteo Shapira bu teknolojiyi “Bir araba camından dışarıya bakmak gibi olacak” şeklinde tarif ediyor.

Wall Street Journal sitesinin haberine göre sanal gerçeklik gözlükleri kayıt edilmiş görüntüleri gösterirken, sınıflarda ve ameliyathanelerde gösterilmeye başlanan canlı gözlükler, kişilere bulunmadıkları yerdeki ses ve görüntüleri izleme fırsatı veriyor.Şirketler kullanıcılarına başka bir yerde olma hissinin vermek için dronelarla entegre edilmiş canlı VR (sanal gerçeklik) gözlüklerinin sürümler, üzerine çalışıyor.

Bazı şirketler drone'suz "sanal yolculuk" üzerine çalışyor. New York'ta iki kampüsü bulunan Fordham Üniversitesi öğrencileri, Chimera adlı bir sanal gerçeklik uygulamasını kullanarak diğer kampüsteki dersleri takip edebiliyorlar.

ABD'de bazı üniversite hastanelerinde VR destekli cerrahi işlemler de yapılıyor. Canlı VR gözlükleri insanların fiziksel olarak gidemeyecekleri yerlere de erişimi sağlıyor. Seattle merkezli Pyrus Medical,cerrahlara hastaların kan damarlarını görmelerini sağlayacak bir sistem üzerine çalışıyor.